Я веду з Конституційним Судом єдину боротьбу, яка можлива, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що зустрічався з відстороненим главою КСУ Олександром Тупицьким. Президент наголосив йому, що не може впливати на суд.

Зеленський шкодує, що витратив 2 роки, аби сформувати позицію щодо Конституційного Суду, закінчити діалоги з певними людьми.

До речі Я рівний їм президент, – Зеленський про можливість "розсваритись" з Макроном та Меркель

Я веду, наприклад, з Конституційним судом, боротьбу єдину, яка можлива,

– сказав Зеленський.

Чи хоче Зеленський впливати на суд

Президент запевнив, що "нічого не хотів". Однак через Раду національної безпеки і оборони ввів рішення, щоб заблокувати руйнування всіх антикорупційних реформ, реформу землі, мовну ініціативу.

Президент наголосив, що законопроєкти можна змінювати правками чи додатками, але не руйнувати повністю систему.

"Він (Тупицький – 24 канал) не зрозумів мене і зробив те, що він зробив. Ось і все. Тому що його суб'єктизували, я вважаю, різними фінансовими важелями різні групи, зокрема, політичні і бізнесові, які супроводжують досі його життя і роботу", – додав Зеленський.

Потрібне перезавантаження судової системи

Зеленський додав, що перезавантаження усієї судової системи чи правової реформи – дуже важливі законопроєкти. Зокрема, перезавантаження стосується Вищої кваліфікаційної комісія суддів, і Вищої ради правосуддя.

Президент нагадав, що ці ініціативи в парламенті вже пройшли перше читання.

Зверніть увагу! Зеленський двічі відсторонював Тупицького від обов'язків очільника суду.

Зрештою, 27 березня, коли минула дія указу, президент скасував укази ексглави держави Віктора Януковича про призначення суддями КСУ як Олександра Тупицького, так і Олександра Касмініна.