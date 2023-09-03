Резнікова змінять на посаді міністра оборони: Зеленський назвав ім'я наступника

Володимир Зеленський під час звернення 3 вересня заявив, що вирішив провести заміну міністра оборони України. Наразі цю посаду обіймає Олексій Резніков.

Український лідер наголосив, що запропонує ухвалити це кадрове рішення парламенту вже цього тижня. Зеленський вирішив розповісти українцям деталі зараз, інформує 24 Канал.

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Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці понад 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом,

– наголосив український лідер.

Він додав, що тепер очолити відомство має очолити Рустем Умєров. Президент наголосив: Верховна Рада добре його знає. Наразі Умєров обіймає посаду голови Фонду державного майна України.

Що відомо про Резнікова на посаді міністра оборони

Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони 4 листопада 2021 року. Він змінив на посаді Андрія Тарана. Тоді призначення Резнікова підтримали 273 нардепи.

Саме він обіймав посаду міністра оборони, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 27 лютого Резніков та Зеленський опублікували спільне фото, на якому усміхаються. У дописі мовилося, що оборона України триває вже 85 годин. Окрім того, наголосили, що Україна переможе, вже перемагає.

Резніков входив до делегації, яка літала на перемовини з окупантами до Білорусі. Цей день він назвав найгіршим. Тоді, попри ненависть до ворога, важливо було зберігати "дипломатичну позицію". Це було питання порятунку тисячі життів. Українська делегація тоді не знала, чи повернеться додому.

Також Резніков був присутнім на зустрічах у форматі "Рамштайн". Там мовилося про надання зброї Україні.

За час, у який Резніков очолював Міноборони, у відомстві спалахувала низка скандалів. Зокрема, останньою краплею стала історія з куртками для ЗСУ.