Я виявився "не своїм" прокурором, – Рябошапка оцінив роботу Венедіктової

Володимир Зеленський раніше заявляв, що звільнить Ірину Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора, якщо вона не покаже результату. Однак, очевидно, результат її роботи є.

Ключовим для Зеленського є те, аби людина на посаді генпрокурора була "своєю". Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

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"Він говорив у розмові з Трампом: "У мене буде свій прокурор". Я виявився "не своїм" прокурором. Намагався служити українцям, а не президентові чи його Офісу. Тому не затримався на цій посаді", – резюмував він.

Рябошапка оцінив роботу Венедіктової

Рябошапка припустив, що Венедіктова довше обіймає цю посаду, адже президент побачив певні результати. Є декілька фактів, наприклад, щодо народних депутатів від "Слуги Народу", коли генеральний прокурор намагався їх захищати від переслідування з боку НАБУ.

Також мовиться про ситуацію з заступником керівника Офісу Президента, коли Офіс генпрокурора захистив Олега Татарова. Є справа у розслідуванні щодо "Приватбанку". Спочатку Офіс генпрокурора блокував розслідування, а коли це стало вже просто неможливим, зокрема, завдяки аргументам міжнародних партнерів, – інформація просто зникла. Як зауважив ексгенпрокурор, один з підозрюваних ледь не втік з України.

Сукупність цих речей дає Зеленському розуміння, що генпрокурор є лояльним до нього й йому можна довіряти. Вона є командним гравцем і в перший скрутний момент може захистити від того самого НАБУ,

– наголосив Рябошапка.

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