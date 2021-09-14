Я виявився "не своїм" прокурором, – Рябошапка оцінив роботу Венедіктової
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський раніше заявляв, що звільнить Ірину Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора, якщо вона не покаже результату. Однак, очевидно, результат її роботи є.
Ключовим для Зеленського є те, аби людина на посаді генпрокурора була "своєю". Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
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"Він говорив у розмові з Трампом: "У мене буде свій прокурор". Я виявився "не своїм" прокурором. Намагався служити українцям, а не президентові чи його Офісу. Тому не затримався на цій посаді", – резюмував він.
Рябошапка оцінив роботу Венедіктової
Рябошапка припустив, що Венедіктова довше обіймає цю посаду, адже президент побачив певні результати. Є декілька фактів, наприклад, щодо народних депутатів від "Слуги Народу", коли генеральний прокурор намагався їх захищати від переслідування з боку НАБУ.
Також мовиться про ситуацію з заступником керівника Офісу Президента, коли Офіс генпрокурора захистив Олега Татарова. Є справа у розслідуванні щодо "Приватбанку". Спочатку Офіс генпрокурора блокував розслідування, а коли це стало вже просто неможливим, зокрема, завдяки аргументам міжнародних партнерів, – інформація просто зникла. Як зауважив ексгенпрокурор, один з підозрюваних ледь не втік з України.
Сукупність цих речей дає Зеленському розуміння, що генпрокурор є лояльним до нього й йому можна довіряти. Вона є командним гравцем і в перший скрутний момент може захистити від того самого НАБУ,
– наголосив Рябошапка.
Рябошапка на посаді генпрокурора: що треба знати
- Руслан Рябошапка обіймав посаду очільника Офісу генпрокурора з березня 2019 року до серпня 2020 року.
- На його місце призначили Ірину Венедіктову.
- Нова генпрокурорка прокоментувала роботу Рябошапки й заявила, що за 6 місяців на посаді він не впорався зі своїми обов'язками.
- У лютому 2021 року Рябошапка заявив, що "планує повернутись".