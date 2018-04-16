"Я – терорист": поет Бившев розповів про цькування в Росії через вірш про Україну

Російський поет та колишній шкільний вчитель Олександр Бившев, якого раніше суд в РФ засудив до обов'язкових робіт за вірші про любов до України, розповів, що став вигнанцем на власній батьківщині.

Про своє нелегке життя через проукраїнську позицію він розповів в інтерв'ю газеті "Експрес".

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Щиро кажучи, я вважав, що все буде набагато серйозніше і цього разу мені аж ніяк не уникнути трирічного ув'язнення або двох з половиною років виселення у спеціальні поселення, як того вимагав прокурор. Утім мене обурює сам факт порушення справи проти мене. За що?! За те, що я як громадянин маю свою позицію і точку зору, яка відрізняється від тієї, яку обстоюють путінські пропагандисти?

– обурився Бившев.

Окрім того, він наголосив, що в Росії його офіційно визнали терористом.

"Так, експерти державної установи угледіли в моїх віршах заклики до насильства, дискримінації росіян, підбурювання до повстання і ще купу всякої нісенітниці. Хоча, коли ми з адвокатом звернулися до інших авторитетних фахівців, вони цей погляд не підтримали. Однак офіційно я – терорист", – зазначив поет.

За словами росіянина, йому дуже важко жити в атмосфері тиску влади, але він продовжує боротися.

"Ще важче витримувати зневага тих, хто тебе оточує: сусідів, колишніх колег, продавчинь у магазині, аптекарок. Я перетворився у вигнанця в рідному місті. Але мовчати не можу – мабуть, такий характер. Не знаю, що зі мною буде. Не знаю, що станеться з батьками. Однак живу і борюся далі, як можу. Нові вірші будуть!" – заявив він.

Також, колишній вчитель розповів, що хотів би жити в Україні, але не може виїхати з Росії через те, що у нього старі батьки.

Нагадаємо, поета Олександра Бившева суд у Росії засудив до 330 годин обов'язкових робіт за публікацію "ВКонтакте" віршу під назвою "На незалежність України". Йому інкримінували статтю про розпалювання ненависті або ворожнечі.