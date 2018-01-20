Я була людиною, яка прийшла з ринку, – Гонтарева про свої провали на посаді голови НБУ

Поки ще чинна голова Нацбанку Валерія Гонтарева поділилася своїми успіхами та невдачами на цій посаді. Так, вона собі у актив заносить банківську реформу, а найскладнішим для неї був час початку агресії Кремля в Україні.

Про це вона розповіла у коментарі ресурсу "Українські новини".

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За її словами головна її перемога на посаді голови НБУ – інституційна перебудова.

"Ви ж розумієте, що коли я говорю, що це вже не шоу однієї людини, то перераховую комітети: комітет з нагляду, кредитний комітет, монетарної політики, фінансової стабільності. Ось зараз, наприклад, все правління НБУ перебуває на комітеті фінансової стабільності. Якщо хтось думає, що сьогодні можна щось в Національному банку вирішити одноосібно, то це не так. Як важко мені було побудувати таку систему, я напевно, розповім пізніше", – переконує поки ще чинна голова центрального банку.

Як підкреслила Гонтарева, найскладніший час – це початок вересня 2014 року, коли Україні "відірвали руку" – Крим, але крові було мало, і потім "відірвали ногу".

"15% ВВП, 30% валютної виручки. І ця країна, що стікає кров’ю, перебуває у повній паніці, потім Іловайськ... Це найскладніший час був. Цілком може бути, треба було ще більше з самого початку вводити обмеження та робити це сміливіше. Але я людина, яка прийшла з ринку та яка проповідувала вільний ринок. Мені рішення щодо обмежень дуже важко давалися", – додає фахівець.

Крім того економістка зауважила, перший стрес-тест банківської реформи, який проводився в 2014 році, був дуже урізаним і не повною мірою розкрив всі проблеми.

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"Нова методологія та реформи 2015-2016 років дозволили нам реально зробити очистку банківської системи, а банкам збільшити капітал на 291 мільярдів гривень. Тепер банківська система Україн – одна із найкращих у світі, і ми можемо нею пишатися", – зазначила Гонтарева.