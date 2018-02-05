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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Я не хочу бути президентом України, – Саакашвілі у інтерв'ю Die Zeit

21:44, сьогодні 242 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / Zaxid.net

Хоч Петро Порошенко та його партія і має більшість в українському парламенті, рівень народної довіри до Президента значно знизився. З такою слабкою підтримкою він не може управляти країною, яка до того ж веде війну. Таким чином в Україні може відбутися зміна владної верхівки вже у 2018-му – за допомогою дострокових виборів.

Таку думку в інтерв'ю виданню Die Zeit висловив сканадальний екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, позбавлений українського громадянства у липні 2017 року.

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Я переконаний, що влада олігархів в Україні може бути обмежена вже в цьому році – за допомогою дострокових виборів. Я не хочу ставати президентом України, я борюся за справжні перетворення,
– висловився колишній губернатор ОДА.

У президента-втікача Януковича, як розповів грузинський політик, була велика свита олігархів, які були лояльно до нього налаштовані. У Порошенка теж є олігархи, але вони не такі лояльні. Натомість Саакашвілі стверджує, що його партію "Рух нових сил" ніхто не спонсорує, а в демонстраціях, які він організовував, допомагали добровольці.

"У нас (Руху нових сил "24") всього один партійний офіс у Києві (...), наші співробітники не отримують грошей. У нас немає проплаченого доступу до ЗМІ. І немає грошей на широкомасштабні кампанії їх немає навіть на нормальну діяльність партії", запевнив Саакашвілі.

Якщо Порошенко все ж вирішить депортувати його в Грузію, це викличе хвилю невдоволення та заворушень не лише в Україні, а й на батьківщині колишнього грузинського лідера, прогнозує Саакашвілі.

Екс-очільник Одеської області також прокоментував хід розслідування щодо себе.

Засідання суду відкладалися вже чотири рази. Це говорить про те, що у них (влади – "24") немає доказів. Вони хочуть позбутися мене, але не знають, як. Вони не хочуть засуджувати мене до тюремного терміну тут, в Україні, а хочуть видворити мене з країни,
– впенений Саакашвілі.

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Теги: Новини політики Новини України Міхеїл Саакашвілі Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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