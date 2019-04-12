Напередодні Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив голову Одеської ОДА Максима Степанова. 11 квітня обоє політиків зустрілися у студії ток-шоу "Право на правду" на каналі "1+1".

Зокрема у прямому ефірі телеканалу Петро Порошенко розповів про причини звільнення очільника Одеської ОДА.

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– Причин багато. Зокрема те, що Одещина найбільше впала у рейтингу українських областей, аж на вісім позицій. Тепер вона займає третє місце з кінця. Хоча на Одеську область йшло пріоритетне фінансування, зокрема на будівництво доріг.

– Наголошую, що голова ОДА – це політична посада. Та оцінка, яку одеські виборці дали чинній владі – це оцінка не лише президента, а й голови облдержадміністрації.

Я очікував злагодженої роботи й більшого результату. Я мав прочитати сигнал виборців, що я й зробив,

– наголосив президент.

У відповідь екс-голова Одеської ОДА Максим Степанов зазначив, що йому дивно чути про економічні провали в області. Адже 2 березня Порошенко відвідав Раду регіонального розвитку, де говорив, зокрема, й про економічні здобутки Одещини.

Що відомо про Максима Степанова?Степанов був призначений на посаду голови Одеської ОДА в січні 2017 року. Цьому передувала відставка 7 листопада 2016 року Міхеіла Саакашвілі. До цього він п'ять років працював директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

Крім цього, екс-голова Одеської ОДА зазначив, що за час його керівництва у області було зроблено понад 450 кілометрів доріг. В той час, як двома роками раніше – лише 170.

Також він наголосив, що перший тур виборів був демократичним та прозорим, жодних порушень не було. Й додав, що ніколи не отримував команд щодо фальсифікації. Проте пояснив, що пов'язує своє звільнення саме з результатами першого туру.

Зазначимо, що Степанов відмовився виплачувати соціальні виплати мешканцям Одещини перед президентськими виборами. Виплати за цією програмою вони отримають після 22 квітня.

Якби я це знав, він би був звільнений раніше. Адже функція влади – забезпечувати добробут громадян,

– прокоментував Порошенко.

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