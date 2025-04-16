Україна має технології для виробництва власної ядерної зброї, але є важливі нюанси

Для України однією з найдієвіших гарантій безпеки могла б бути власна ядерна зброя. В країні є певні можливості та потужності для її виробництва. Проте існують чинники, що суттєво заважають реалізації ядерної програми.

Народний депутат п'яти скликань, перший очільник делегації щодо ядерного роззброєння Юрій Костенко розповів 24 Каналу про у який спосіб Україна все ж таки може отримати гарантії безпеки завдяки ядерній зброї. До слова, Росія в жовтні 2022 року була готова застосувати ядерку проти України, якби ЗСУ перетнули Дніпро та прорвалися до Криму.

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Дуже коштовні технології

Костенко наголосив, що найпростіший, найдієвіший та найбезпечніший для України спосіб отримати ядерну зброю – якби США погодилися, наприклад, з Бельгії, яка далеко від Росії, перемістили ядерне озброєння на територію нашої країни.

Однак і попередня адміністрація Білого дому, і чинна виключають такий варіант, адже в Україні триває війна, а також вони не хочуть загострювати відносини з Росією, яка категорично заперечує можливість такої допомоги Україні.

Водночас Україна має можливості розробити власну ядерну програму. В Чорнобилі маємо реактори для напрацювання плутонію – одного з елементів ядерної зброї. Відпрацьоване ядерно паливо з ЧАЕС також зберігається на території України.

Це потрібно для початкової фази виробництва ядерної зброї, але у нас немає центрифуг та хімічних комплексів для вилучення плутонію з відпрацьованого ядерного палива. А це дуже коштовні технології, які не придбаєш так просто на світових ринках,

– пояснив народний депутат.

Тому основна проблема – гроші, які, наприклад, Сполучені Штати не дадуть Україні, тому що хочуть разом з Росією бути монополістом на цьому ринку.

Також наша країна сьогодні веде оборонну війну та перебуває під постійними атаками ворога. Тому розміщення відповідного виробництва навіть під землею, як відзначив він, небезпечно. Крім того, вибуховий пристрій треба десь випробувати, а в Україні немає полігонів.

Це буде страшна річ

Проте головна проблема, на його думку, навіть не в цьому. Сьогодні йдеться про виживання України. Ми не можемо чекати 10 – 15 років, поки реалізуємо ядерну програму. Ба більше, якщо Росія отримає підтвердження, що Україна хоче повернутися до ядерного статусу, то Путін скерує всю свою армаду, зокрема ядерну, на нашу країну.

Це буде страшна річ, ми просто не витримаємо,

– наголосив Костенко.

Тому сьогодні в Україні, за словами народного депутата, нереально створити власну ядерну зброю. Однак є варіант стати частиною європейської ядерної програми.

Коли Євросоюз говорить про ядерну парасольку, яка йому потрібна, то багато країн готові забезпечити фінансування цього проєкту. Якщо він буде розроблятися, то місце України в ньому може бути визначальним, враховуючи наявність у нас певних компонентів та найкращих в світі технологій виробництва.

Україна може взяти участь в такій ядерній програмі в сукупності з іншими країнами. Вона може бути у пулі ядерних країн, що входять до загальноєвропейської системи безпеки, яка зараз активно обговорюється та формується,

– підкреслив Юрій Костенко.

Києву, відзначив він, потрібно скерувати свої дипломатичні та фахові зусилля, щоб ядерна парасолька розповсюджувалася і на українську територію та забезпечувала наш суверенітет і безпеку від дикого сусіда з ядерною булавою.

Нагадаємо, що за словами політичного експерта Андрія Городницького, Франція не піде на те, щоб надати ядерну парасольку Україні, хоча Еммануель Макрон заявляв про таку можливість для країни Європи. Городницький вважає, французи не нададуть відповідний захист країні, в яку "кожної секунди може прилетіти ракета" та в якій тривають бойові дії. Тому Україні потрібно мати можливості та умови, щоб "самостійно забезпечити свої військові потужності".