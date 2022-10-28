Найпотужнішу ядерну бомбу B83-1 знімуть з озброєння у США: назвали причину

Сполучені Штати Америки вирішили зняти з експлуатації термоядерну гравітаційну бомбу B83-1. Це відбувається у рамках інвентаризації ядерних сил.

Як йдеться в повідомленні оборонної стратегії США, у найближчій перспективі країна використовуватиме наявні можливості для утримання важких і глибоко захованих цілей під загрозою.

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Чому бомбу знімають з озброєння

США знімають з експлуатації термоядерну гравітаційну бомбу B83-1 через зростання витрат на її обслуговування. Окрім того, Пентагон розробить тривалий потенціал для покращеного ураження важких цілей.

Загроза ядерної війни: чого слід очікувати

США незабаром розмістять нові ядерні бомби у Європі через загрозу Росії. Розміщення модернізованої гравітаційної бомби B61-12 було заплановано на весну 2023 року. Тепер вдосконалену гравітаційну бомбу планують розмістити уже у грудні цього року.

Владімір Путін знову почав переконувати, що Україна й справді хоче вдарити по своїй території "брудною бомбою". Він зауважив, що особисто доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу зателефонувати до начальників оборонних відомств кількох країн та спробувати переконати їх у вигаданій Росією провокації.

Інспектори МАГАТЕ на тижні прибудуть до України для перевірки двох ядерних об'єктів. Місія прибуде на запит українського уряду після фейкових заяв Росії про розробки Києвом так званої "брудної бомби".

Цивілізовані країни не вірять абсурдним заявам країни-окупантки про "брудну бомбу". США Велика Британія і НАТО підтвердили непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

B83 – це термоядерна гравітаційна бомба змінної потужності. Її розробили США наприкінці 1970-х років і відправили на озброєння в 1983 році. Максимальна потужність бомби – 1,2 мегатонни тротилу.

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