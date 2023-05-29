США бояться лише ядерних човнів: чому розміщення ядерної зброї в Білорусі не налякає Захід
Росія розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Відсутність жорсткої реакції на Заході свідчить про те, що там не вважають загрозу реальною.
Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він додав, що на Заході не надто переймаються через розміщення ядерної зброї в Білорусі, адже західні системи ППО в Україні продемонстрували виняткову ефективність у протистоянні російським ракетним ударам.
Дивіться також Розміщення ядерної зброї у Білорусі є ескалацією: реакція Байдена та ЄС на новий крок Кремля
Успіхи західних систем ППО заспокоїли союзників
За словами Жирнова, Путін не отримає ніякої вигоди від розміщення ядерної зброї в Білорусі. Однак Путін ідіот, до того ж невиліковний. Ядерна зброя зробить сильнішою Білорусь і Лукашенка і ця сила буде проявлятись у протистоянні з Росією, а не Заходом.
"Заходу однаково, чи буде ядерна зброя в Білорусі, якщо вона вже розміщена в Калінінграді, який значно ближче. До того ж системи ЗРК Patriot можуть збивати найсучасніші російські ракети. Це дало впевненість західним лідерам. Крім цього, це стало причиною, чому США наважились на передачу Україні F-16 – вони перестали остерігатись можливої ракетної відповіді Росії", – зазначив колишній російський розвідник.
Сергій Жирнов про розміщення ядерної зброї в Білорусі: дивитись відео
Він додав, що для США це взагалі не становить загрозу. Єдине, чого вони бояться – підводні човни-носії ядерної зброї. Їх важко простежити, вони можуть виплисти на поверхню біля Нью-Йорка чи Вашингтона і спробувати завдати удар. Це єдина реальна загроза.
Ядерна зброя в Білорусі: головне
- Наприкінці березня 2023 року Путін заявив, що збирається розмістити у Білоусі російську ядерну зброю. Про це нібито неодноразово прохав сам Лукашенко.
- Керівництво Білорусі тоді заявило, що розміщення російської ядерної зброї у Білорусі є вимушеними діями у відповідь щодо зміцнення власної безпеки та обороноздатності.
- 25 травня Росія та Білорусь домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї. Лукашенко заявив, що переміщення ядерних боєприпасів уже почалось.