Буданов відповів, чи передала Росія Білорусі ядерні боєголовки
20 червня 2023, 23:23Читать новость на русском
Згідно з даними ГУР, наразі в Білорусі поки що немає жодної боєголовки ядерної зброї. Водночас підготовка до цього триває.
В ефірі національного телемарафону очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що поки що жодної боєголовки з Росії до Білорусі не перемістили. Про це пише 24 Канал.
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У Білорусі готуються до отримання ядерної зброї
За словами Буданова, наразі в Білорусі триває підготовка сховищ для ядерної зброї. Проте поки що жодної боєголовки ще туди не перемістили.
Процес підготовки до можливого переміщення насправді триває. Сховища готуються. Але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено,
– заявив Буданов.
Що передувало
- У березні 2023 року Путін анонсував, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі, а у травні підписав відповідне рішення.
- За словами російського диктатора, розміщення ядерної зброї у Білорусі завершиться 7 – 8 липня. Проте 16 червня він заявив, що перші ядерні заряди вже нібито доставлені.
- У міноборони країни-агресорки кажуть, що ядерна зброя буде лише зберігатися на території Білорусі, а контролюватиме її виключно Росія. Водночас Лукашенко щиро сподівається, що зможе її використати у випадку "агресії" проти його країни.
- У ГУР також переконані, що Путін не дозволить Лукашенку "тиснути червону кнопку". Також у розвідці вважають, що з переміщенням ядерної зброї до України нічого суттєво не зміниться й це "чергова тупикова гілка путінського ядерного шантажу"