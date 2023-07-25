"Троянський кінь" для Лукашенка: для чого Росія перекидає ядерну зброю в Білорусь

Владімір Путін 16 червня заявив, що перша партія російської тактичної ядерної зброї вже доправлена до Білорусі. Ще раніше про це повідомляли білоруські активісти. Однак всі чекали на підтвердження цієї інформації західними розвідками.

І ось днями розвідка США підтвердила, що ядерне озброєння вже розташоване на території Білорусі. Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер Сергій Бульба.

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"Несподіванка" для білорусів

Він уточнив, що російська тактична ядерна зброя не передана Білорусі чи Алєксандру Лукашенку, а тільки розташована на території країни.

Під час підписання угоди щодо розташування ядерної зброї виникло непорозуміння між міністрами оборони Росії та Білорусі Сєргєєм Шойгу та Віктором Хрєніним. У білоруського міністра викликало здивування, навіщо разом з російським ядерним озброєнням в країні може бути розташований російський військовий контингент.

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Для нього це чомусь стало несподіваністю. І це "троянський кінь" Білорусі від Росії. Якщо Москва буде чимось незадоволена, приміром, транзитом газу на території Білорусі, вона на підставі розміщення в країні російської ядерної зброї, може ввести значно більший свій військовий контингент,

– підкреслив Сергій Бульба.

А для світової спільноти Росія пояснить введення військ в Білорусь своїми побоюваннями того, щоб ядерна зброя не потрапила в треті руки.

Що відомо про розташування ядерної зброї в Білорусі

Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить власну тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Його розташування мало б завершитись на початку липня. Так він нібито відреагував на інформацію з постачання Україні озброєння зі збідненим ураном.

За два місяці Путін підписав наказ щодо переміщення ядерної зброї в Білорусь. Однак в міноборони Росії зазначили, що Лукашенко не зможе контролювати цю зброю, адже вона буде тільки зберігатися на території Білорусі.

Водночас білоруський диктатор заявив, що застосування цієї зброї може відбутися лише за однієї причини – якщо відбудеться "агресія проти Білорусі".