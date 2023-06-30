Польща має намір розмістити у себе ядерну зброю у відповідь на загрозу з Білорусі

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що його країна хоче приєднатись до програми ядерного обміну серед країн НАТО. Це бажання Варшава озвучила через те, що Путін розміщує ядерну зброю в Білорусі.

Польський високопосадовець запевнив, що вони не хочуть сидіти склавши руки, поки російський диктатор посилює всілякі загрози. Відповідну заяву прем'єр-міністр Польщі зробив 30 червня після саміту ЄС у Брюсселі.

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Що заявила Польща про ядерну зброю

Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів із США та НАТО. Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні,

– заявив Моравецький.

Він додав, що у зв'язку з тим, що Росія має намір розгорнути тактичну ядерну зброю в Білорусі, Польща просить всі країни НАТО взяти участь у програмі ядерного обміну.

"Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає всілякі загрози", – заявив польський міністр.

Варто зазначити, що мовиться про програму розподілу ядерної зброї в рамках НАТО Nuclear Sharing. Згідно з нею, США розмістили ядерну зброю у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині. Nuclear Sharing – це програма стримування.

Що відомо про розміщення ядерної зброї в Білорусі