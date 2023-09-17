Росія може застосувати ядерку: президент Фінляндії попередив про величезний ризик

Президент Фінляндії спрогнозував тривалу війну в Україні. Він заявив, що ризик застосування росіянами ядерної зброї дуже великий.

Війна в Україні триватиме довго і цілком може перетворитися на ядерну. Про це заявив фінляндський президент Сауле Нііністьо.

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Висока ймовірність ядерної війни

За словами Нііністьо, те, що у лютому 2022 року сталося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вже було "тривожним дзвінком" для Європи та НАТО. І наразі ризик ескалації війни дуже високий.

Глава Фінляндії згадуючи нещодавні падіння уламків російського безпілотника на території Румунії, яка є членом НАТО, зауважив, наскільки чутливою і наскільки близькою до перетину червоної лінї є теперішня ситуація.

Навіть дрібниці можуть сильно змінити ситуацію і, на жаль, на гірше. Це ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний,

– наголосив Нііністьо.

Вагання із передачею Україні озброєння виправдані

Таку думку висловив глава Фінляндії. Він закликав припинити критикувати вагання лідерів щодо постачання Україні зброї. Зокрема, Нііністьо згадав за Байдена та Шольца, яким закидають надто обережну політику щодо постачання Україні далекобійних ракет, які легко можуть уразити окупований Крим чи територію Росії.

Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не має. Також у Фінляндії ми чуємо голоси, що Америка повинна зробити те чи те. І я просто хотів зазначити, що якщо відбувається ескалація великої війни, це буде світова війна, тож тоді ядерний ризик стає явно більшим,

– підкреслив політик.

Росія нікуди не подінеться

Нііністьо наголосив, що не знає, як довго триватиме війна, чи як вона закінчиться, чи "яким буде життя, коли ми знову настане мир"

Але навіть коли конфлікт закінчиться, Росія однаково існуватиме, вважає політик. І тут важливе інше: європейці мають переконатися, що вона вже не повернеться до війни після миру в Україні.

Також він заявив, що має бути якийсь спосіб підтримувати з Росією відносини, терпіти один одного.

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