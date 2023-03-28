Демонстративний жест, – політолог пояснив, як ядерні погрози Путіна пов'язані із Сі

Владімір Путін планує розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Це абсолютно демонстративний жест російського диктатора.

Так, Путін знову повернувся до ядерного шантажу. Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

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Путін "плюнув" Сі в спину

Китай неодноразово попереджав Росію, що жодного ядерного шантажу не має бути. Тож певний час ця тема не підіймалася, окрім "п'яних істерик Дмітрія Медведєва". Ймовірно, Путін повернувся до своїх ядерних погроз, бо сильно розчарувався результатами російсько-китайських переговорів, як і очільник КНР Сі Цзіньпін.

Політолог припустив, лідер Китаю очікував, що російський диктатор вдасться до якихось кроків згідно з китайським "мирним планом". Натомість голова Кремля нічого не зробив.

Відтак, Сі не уступив Путіну у найважливіших для Росії питаннях. Насамперед щодо збільшення Москвою експорту газу та введення в дію "Сили Сибіру 2".

Це принципіально важливо для Росії, оскільки "Газпром" залишився без європейських ринків і йтиме до банкрутства без китайського ринку. Сі поки відмовив Путіну в цьому. У відповідь Путін вирішив "плюнути" у спину Сі – знову вдався до ядерного шантажу та зробив демонстративний жест у бік Білорусі,

– зауважив Ейдман.

Наразі Китай доволі обережно критикував рішення очільника Кремля щодо розміщення ядерного озброєння у Білорусі. На думку політолога, все веде до того, що російсько-китайський союз не реалізується повною мірою. А причиною стане нахабна політика Путіна.

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Водночас на Радбезі ООН китайська делегація голосувала за резолюцію Росії щодо міжнародного розслідування вибухів на "Північних потоках". Однак це не свідчить про підтримку Москви Пекіном у цьому питання. Ейдман зауважив, що це спроби Китаю продемонструвати незалежність від Заходу.

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