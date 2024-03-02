Блеф чи реальна загроза: в ISW оцінили ризик застосування Росією ядерної зброї

Експерти вважають використання Росією нуклеарної зброї малоймовірним кроком, попри постійні брязкання ядерною шаблею Путіним.

Інститут вивчення війни у звіті від 1 березня оцінив ризик застосування Росією ядерної зброї. Владімір Путін продовжує використовувати погрози, але фактичне застосування зброї масового знищення в Україні чи в інших країнах світу залишається малоймовірним.

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Погрози без дій

Як зазначають фахівці, 1 березня міністерство оборони Росії заявило про успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Вона переносить бойову частину, що містить кілька боєголовок.

Водночас Путін під час свого звернення до російської бюрократії 29 лютого стверджував, що Росія має озброєння, здатне досягти країн Заходу.

ISW продовжує вважати, що Кремль часто використовує ядерне брязкання шаблею, щоб навести страх у західних глядачів та послабити підтримку України. Російське ядерне використання в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним.

Попри гучну риторику російського керівництва, міжнародні експерти сходяться на думці, що реальна загроза ядерного удару з боку Москви залишається на низькому рівні. Вочевидь, це пов'язано з ризиками глобальної ядерної ескалації та міжнародної ізоляції Росії.

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