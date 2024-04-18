Чи застосують росіяни ядерну зброю проти України: Світан припустив дії Путіна

Атаки безпілотників на РЛС у Мордовії, вірогідно, могли перетнути одну з "червоних ліній" Москви для потенційного застосування ядерної зброї. Водночас така можливість залишається малоймовірною.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни останні кілька десятків років мають технічну можливість використовувати ядерну зброю. Однак з якої ноги встане Путін і дасть команду, розрахувати практично неможливо, тому ці "червоні лінії" залишаються більше для інформаційного супроводу, а не для прийняття рішень.

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Навряд чи у Путіна вийде

На сьогодні немає механізмів протидії ухваленню такого рішення. Але водночас прийняти рішення можна, а ось виконати – тут питання.

Для того, щоб використати ядерну зброю, потрібно залучити кілька десятків офіцерів. Потім починається рух ядерних зарядів, які відстежуються серйозними світовими розвідками.

Світан підкреслив, що є кілька механізмів, які зупинять застосування ядерної зброї під час її підготовки, причому це конвенційні заходи, на які вже готові піти впроваджені туди агенти.

11 квітня українські безпілотники вперше атакували радіолокаційну загоризонтну станцію 29Б6 "Контейнер" у російській Мордовії. А 17 квітня ГУР повідомило про другу атаку цієї станції, яка є важливим радаром, здатним виявляти ворожі цілі на відстані до 2000 кілометрів.

"Ядерна зброя залишає після себе надто важкі наслідки, і всі серйозні розвідки світу мають свої важелі впливу на зупинку практично всіх механізмів у світі. Тож навряд чи у Путіна це просто вийде", – наголосив військовий експерт.

Він додав, що згідно з російською конституцією, яку вони розвалили після внесення в правове поле Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, ми зараз вдерлися на "російську" територію.

Яка це "червона лінія"? Це вже нема куди червоніше, виходячи з моментів, пов'язаних з правовими визначеннями. Тому про "червоні лінії" немає сенсу говорити, оскільки російська конституція зруйнована повністю. І якщо ядерну зброю досі не застосували, навряд чи це станеться в майбутньому,

– підсумував Світан.

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