США розмістять нові ядерні бомби у Європі: для чого такий крок і чи вплинула на це Росія

Кремль шантажує світ ядерною війною вже понад 8 місяців. Водночас США цілеспрямовано не реагують на дії Росії й проводять раніше заплановану політику.

Вашингтон має свій графік дій щодо ядерної зброї, який обговорювався у політичних колах вже давно. Про це 24 каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Експерт зазначив, що ще до початку повномасштабної війни в Україні у США були розмови про те, що треба провести оновлення ядерних арсеналів і "певні випробування", які Вашингтон постійно "відкладав".

Аргументували це тим, що США не хочуть дратувати Росію. Зараз ситуація повністю змінилась, позаяк така позиція могла бути сприйнята як слабкість, тому вони йдуть на цей крок. Тобто вони це планували й раніше, але саме з метою підтримання "іміджу миру" вони на нього не йшли,

– пояснив оглядач.

За його словами, зараз, коли Росія пішла на неприховану агресію проти України, вона отримує відповідь від США.

"США показують Кремлю, що якщо вони поводять себе так, то і США будуть жорсткішими. Вашингтон має свій графік дій. Я не можу сказати, що вони реагують суто на дії Росії. З усім тим, Росія часто говорить про ядерну зброю", – додав аналітик.

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Він вказав, що Кремль почав шантажувати світ вже через тиждень після початку повномасштабної агресії.

"Путін наказав привести свої ядерні сили у повну бойову готовність. Вісім місяців це був шантаж. Чим частіше Росія вдається до нього, тим більше мотивації у США і їхніх союзників демонструвати, що вони також готові проводити свої сили у повну готовність до цього", – резюмував Ус.

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