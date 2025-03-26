Трамп більший союзник Росії, ніж України: опозиціонер пояснив, які заяви зі США вказують на це

США була однією з країн, що виступала гарантом безпеки України при підписанні Будапештського меморандуму у 1994 році. Однак через 30 років Сполучені Штати змінили позицію. Річард Гренелл, спецпредставник Дональда Трампа, заявив, що ядерна зброя, яка перебувала в Україні, буцімто завжди належала Росії.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков у розмові з 24 Каналом зазначив, що США фактично відмовились від своїх обов'язків по Будапештському меморандуму. Раніше Володимир Зеленський запропонував повернути Україні ядерний статус, якщо країну не приймають в НАТО. Держсекретар США Марко Рубіо відповів президенту України, що "потрібно менше країн із ядерною зброєю, а не більше".

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Ця заява зроблена спеціально

Гудков вважає, що у Білому домі є консолідована позиція щодо України. Вона формується на основі нарад в адміністрації Дональда Трампа та відповідних висновках, які вони роблять.

Тому це не особиста думка спецпредставник президента США Річарда Гренелла,

– наголосив він.

Коли у США заявляють, що Україна не володіла ядерною зброєю, то це, на його думку, не так. Вона належала трьом радянським республікам – Україні, Росії та Білорусі, які були членами Організації Об'єднаних Націй.

Важливо! Відповідно до Будапештського меморандуму, який був підписаний у 1994 році, Україна добровільно відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на міжнародні гарантії безпеки. США, Велика Британія та Росія виступили гарантами та зобов’язалися: поважати суверенітет та територіальну цілісність України; утримуватись від застосування сили чи економічного тиску; надавати допомогу в разі загрози її безпеці.

Це було зроблено спеціально, щоб зміцнити позиції Радянського Союзу та щоб надати значущості Україні, Росії та Білорусі як нібито самостійним країнам. Тому їм дали власну ядерну зброю. Це була така примітивна хитрість, як відзначив опозиційний політик, з якою погодились тодішні союзники Радянського Союзу по антигітлерівській коаліції.

Зрозуміло, за його словами, що і фактично, і юридично Україна володіла ядерною зброєю, оскільки створювався ядерний щит усіма громадянами СРСР і за великим рахунком всі республіки могли претендувати на ядерний статус.

Тому ця заява Гренелла зроблена спеціально та спрямована на те, щоб розмови про те, що Україна має і може відновити свій ядерний потенціал, були б заздалегідь приречені на невдачу,

– пояснив Геннадій Гудков.

Якщо Україна від відчаю заявить, що створює власну ядерну зброю, то США дадуть відповідь, що вони вже мають позицію щодо цього питання. Вашингтон вважає, що Київ не мав ядерну зброю і що її дали лише "тимчасово потримати", а потім повернули хазяїну.

Триває дуже погана гра, за словами опозиціонера, яка свідчить про те, що Трамп є більшим союзником Росії, ніж України.

Нагадаємо, що спеціальний представник президента США Річард Гренелл заявив, що Україна нібито ніколи не володіла ядерною зброєю, а повернула її Росії, адже боєзаряди "завжди належали" Москві. Також, за його словами, Київ не мав права власності на ядерний арсенал, який перебував на українській території після розпаду СРСР.