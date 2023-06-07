Чи вдарить Росія ядерною зброєю по Бєлгороду: Жданов прокоментував заяву Пригожина

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин припустив, що Кремль здатен завдати ядерний удар по території Росії. Під прицілом може опинитися Бєлгородська область.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Як вважає Пригожин, так Кремль може відповісти на рейди РДК по території Росії.

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Заява анекдотична, але варто прислухатися

Як наголосив Жданов, в представників російського режиму дійсно схиблена логіка. Тому навіть така чергова дика заява від Пригожина має право на життя.

Зараз бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" досить спокійно перебувають на території Бєлгородської області. Це може свідчити, що в Кремля не має засобів, щоб захистити власну територію.

Жданов припустив, чи може Росія завдати ядерний удар по Бєлгородській області: дивіться відео

Тому в принципі режим Путіна може розглядати тактичний ядерний удар по своїй території. Принаймні таке припустив Пригожин.

Пригожин припустив, що російська влада використає тактичну ядерну зброю саме по цих підрозділах в Бєлгородській області, аби їх ліквідувати. Це – основний меседж. Адже використовувати тактичну ядерну зброю в Україні вони не ризикнуть через катастрофічні наслідки для режиму та самого Путіна. А удар по своїй території – це все ж таки внутрішня справа Росії,

– прокоментував Олег Жданов.

Ситуація в Росії: коротко

Ватажок "Вагнера" Євгєній Пригожин регулярно вкидує різні одіозні заяви. Йому важливо "тримати себе на плаву" в інформаційному просторі. До цих заяв варто ставитися обережно, адже Пригожин – ворог України.

Упродовж травня – червня представники РДК та легіону "Свобода Росії" регулярно здійснювали рейди на територію Бєлгородської області. Вони навіть захопили полонених з російської армії.

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 212 030 особового складу.