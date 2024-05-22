Росія розпочала ядерні навчання: чи є зв'язок з поїздкою Путіна до Сі та який інтерес Китаю

Росія повідомила про старт першого етапу навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї одразу після візиту Владіміра Путіна в Китай. Оголошення такого рішення однозначно має зв'язок з поїздкою диктатора, немає жодних сумнівів.

Проте Китаю не потрібна ядерна війна, і навіть у Європі. Це б'є по Пекіну. Член Республіканської партії Борис Пінкус у розмові з 24 Каналом розповів, що нині становище в країні досить огидне, занепадає економіка та відбуваються заворушення усередині китайського суспільства між етнічними групами.

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Який інтерес Китаю

Пінкус зазначив, що американський Конгрес тисне на президента Джо Байдена через бездіяльність у питаннях діалогу з Китаєм, становище лише погіршується. Повернення Владіміра Путіна з Пекіну уособлюється ще більшим шантажем та загрозами, що було обговорено із Сі Цзіньпіном.

Китайський лідер, найімовірніше, попередив диктатора, щоб той не заходив надто далеко, щоб не робив того, що йде у розріз з інтересами Пекіну. Тобто не розірвати економічні взаємини як з Європою, так і з США. Приблизно на 40% їхні економіки пов'язані з Китаєм, тому йому немає сенсу переходити "червоні лінії". Їх ще не оголосили, але вони очевидні.

Навіть якщо є 0,001% імовірності, що Путін може спровокувати щось на Запорізькій АЕС, а потім звинуватити Україну, Заходу потрібно бути готовими, діяти на випередження та запобігти будь-яким крайнощам диктатора.

Чергова провокація

За словами члена Республіканської партії, Путін не відступатиме. Адже відступ означатиме визнання вимог України, зокрема, виведення військ за кордон 1991 року. Відтак Америка має бути напоготові, проте Байден поки лише усіх заспокоює.

Американський президент на запитання журналістів про те, що США можуть зробити у разі застосування Росією бактеріологічної чи хімічної зброї, каже: "Ми маємо канал зв'язку з Путіним, попереджаємо його, стежимо за всім та можемо вжити заходів". Це дуже погана новина.

Днями просочилася інформація, що директор ЦРУ Вільям Бернс веде якісь підпільні переговори з директором Служби зовнішньої розвідки Сєргєєм Наришкіним. Також ширилися чутки, що Байден може змушувати Володимира Зеленського сісти за стіл перемовин з Росією.

Не треба відкидати убік, таке існує. Повернусь до цих "ядерних навчань", які зараз нібито Путін збирається робити на кордоні з Україною. Це шантаж та провокація. Байдену треба тримати руку на пульсі для того, щоб не допустити будь-якої провокації. Ось це дуже серйозно,

– наголосив Борис Пінкус.

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