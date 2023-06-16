Дивний близнюк Медведєва, – Подоляк сказав, що стоїть за ядерними погрозами Лукашенка
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко на сьогодні не є суб'єктом глобальної політики. Тому його ядерні погрози нічим не підкріплені – вони лише для заповнення інформаційного простору.
Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він нагадав, що тактична ядерна зброя лише зберігатиметься в Білорусі – контролюватиме її Росія. Про це раніше заявляли аналітики ISW.
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"Лукашенко не є сьогодні суб’єктом не те що глобальної політики, але й війни в Україні як такої. Лукашенко є дивним "братом-близнюком" Медведєва", – сказав Подоляк.
Чи варто зважати на ядерні погрози Лукашенка: дивіться відео
Як і заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, Лукашенко робить дивні, абсолютно анекдотичні заяви, щоб просто забити інформаційний простір.Зверніть увагу! Самопроголошений президент Білорусі вже почав коментувати розміщення ядерної зброї в країні. Лукашенко заявив, що нібито він матиме контроль над нею.
Лукашенко просто бравує
"Лукашенко хоче залякати. Йому дуже страшно, тому він продовжує грати в цю гру – будь-яким шляхом зупинимо Україну в процесі контрнаступу", – зауважив Подоляк.
Єдина місія Лукашенка, як і будь-кого з ареалу інтересів Росії, – за будь-яку ціну зупинити:
- контрнаступ на полі бою;
- військову підтримку України з боку партнерів.
Я вже не вперше наголошую, що немає сенсу звертати увагу на будь-які слова Лукашенка. Він перебуває в афективному стані,
– підсумував Подоляк.
Ядерка в Білорусі: коротко
- Вранці 25 травня стало відомо, що Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.
- Владімір Путін заявив, що ядерну зброю почнуть розміщувати в Білорусі після підготовки спеціальних сховищ. "Відповідні процедури" завершаться 7 – 8 липня.
- Заступник керівника Об'єднаного Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко вважає, що на рівні міністрів оборони Росії та Білорусі був підписаний секретний протокол. І в цьому документі могли бути чітко прописані роль та голос самопроголошеного президента Білорусі щодо використання ядерної зброї.