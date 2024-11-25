Політик зі США пояснив, як на Заході реагують на ядерні погрози Путіна

Захід став спокійніше реагувати на ядерні погрози російського керівника Владіміра Путіна. Є розуміння, що його залякування є безвідповідальною риторикою.

Це 24 Каналу сказав політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін, наголосивши, що якщо диктатор наважиться застосувати ядерну зброю, то отримає швидкі наслідки.

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Як Захід реагує на ядерні погрози Путіна

Заяви російського диктатора Владіміра Путіна про зміну "ядерної доктрини" та попередження про застосування балістичної ракети по Україні в останні місяці каденції Джо Байдена набагато швидше призводять до підвищення рівня ескалації.

Хоча на Заході продовжують заявляти, що це безвідповідальна риторика Путіна. Мовляв, "ми не віримо, що це може призвести до ядерної загрози. Путін такого не зробить, бо якщо зробить, то отримає швидкі наслідки",

– наголосив Рашкін.

Саме тому Байден і вирішив скасувати заборону на удари західною зброєю по Росії, тому що до того, як Дональд Трамп почне виконувати президентські обов'язки, наслідків не очікується. Відповідно ядерні погрози глави Кремля є блефом.

Поки на Заході є консенсус та розуміння, що ядерні погрози – це лише для тих, хто продовжує боятися цього. А ті, хто не боялися і шукали докази ядерної загрози, продовжують і надалі їх шукати,

– резюмував політичний та громадський діяч зі США.

Зазначимо, аналітики Defense Express пояснили, що якщо Росія запустить ядерну зброю, то ракети США досягнуть цілі швидше, ніж російські, через їхнє розміщення ближче в Північному морі.