Ексспівробітник КДБ сказав, чому Путіну не вигідні ядерні погрози на тлі подій у Курщині

Росія від початку вторгнення на територію України робила гучні заяви про застосування ядерної зброї. Відколи Сили оборони розпочали операцію у Курській області, Кремль стверджує, що наша країна начебто планує провокацію на Курській АЕС. Ймовірно, таким чином Владімір Путін може готувати нові ультиматуми щодо ядерної безпеки.

Ексспівробітник КДБ Сергій Жирно розповів 24 Каналу, що, зважаючи на погрози та "червоні лінії", які завжди встановлювала кремлівська влада, події на Курщині мали б зумовити застосування тактичної ядерної зброї. Він підкреслив, що Путін цього не зробив, адже намагається нівелювати перетин кордону Росії.

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Путін не визнає проблеми у Росії

Сергій Жирнов припустив, що російський диктатор не хоче публічно визнавати, що операція Сил оборони у Курській області це щось масштабне та є проблемою для Кремля. Така позиція не зможе обґрунтувати застосування ядерної зброї.

Я думаю, що він готує не використання тактичної ядерної зброї, а провокацію, щоб скомпрометувати Україну перед західним суспільством,

– сказав ексспівробітник КДБ.

На його думку, кремлівський диктатор сам не зацікавлений в тому, аби медійно поширювати обговорення подій у Курській області, залучаючи туди свої погрози щодо ядерної безпеки. Путін хоче, аби всі думали, що там не відбувається нічого серйозного.