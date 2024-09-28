Це все проводилося для Байдена: Яковенко пояснив нову ядерну доктрину Путіна

Путін переглянув ядерну доктрину. Для цього у відкритому режимі зібрав членів радбезу. Дата проведення цього засідання навряд чи була випадковою, російський диктатор зробив це напередодні зустрічі Зеленського й Байдена у США.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, звернувши увагу на те, що російський диктатор сидів за столом на значній відстані від членів радбезу, що свідчить про його побоювання захворіти, а значить прагнення жити довго.

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Путін – не Гітлер, за ідею вмерти не готовий

Яковенко вважає, що ймовірність застосування очільником Кремля ядерної зброї залежить тільки від одного – чи буде політична воля у Путіна на те, аби розпочати Третю світову війну, в якій він загине один з перших, чи ні.

Російський опозиційний журналіст впевнений, що такої політичної волі у нього та його оточення немає. Адже ті, хто сидять в Кремлі, дуже люблять життя, намагаються його продовжити.

Яскравим підтвердженням цього є кадр з засідання радбезу, де Путін сидить один, а всі інші якомога далі від нього скупчуються у кінці столу. Він досі старається відмежуватися від близького кола своїх підлеглих на великій дистанції. Це людина, яка панічно боїться захворіти. Так, хіба він зможе наважитися на Третю світову війну? Він не Гітлер, в нього немає ідеї, за яку він готовий вмерти,

– наголосив Яковенко.

Однак, зі слів опозиційного журналіста, російський диктатор продовжуватиме ядерний шантаж, бо нічого іншого йому більше не залишається робити, інших інструментів впливу в нього нема.

Дати для Путіна мають значення

Яковенко впевнений, що засідання радбезу 25 вересня було проведене з нагоди візиту Зеленського в США, де він зокрема зустрівся з чинним президентом Сполучених Штатів Байденом.

Це засідання радбезу проводилось для однієї людини – для Байдена. Це було персональне послання йому, щоб боявся через те, що в Кремлі поправили ядерну доктрину. Це чергова спроба залякати Байдена,

– вважає Яковенко.

Ядерна доктрина Росії перетворюється в пустий папірець

Стосовно змін ядерної доктрини, опозиційний журналіст висловив сумнів, що Путін діє з огляду на нормативні документи, адже варто брати до уваги його специфічне ставлення до офіційних паперів.

"Невже хтось серйозно думає, що під час ухвалення рішення завдавати удару чи ні, натискати якісь міфічні кнопки чи не робити цього, він буде керуватися якимось папірцем? Хіба він буде узгоджувати свої дії з положеннями ядерної доктрини? Це смішно. Аби так міркувати, треба було спати в літургічному сні усі 24 роки правління Путіна. Він війну розпочав на основі чого? Він плювати хотів на ці доктрини, все це лякалки", – впевнений Яковенко.

Беручи до уваги те, що відбувається у світі, на основі наявної ядерної доктрини в Путіна, зі слів Яковенка, вже є сотні тисяч підстав розпочати Третю світову війну. Однак очільник Клемля не наважився це зробити.

"Крим у відповідності до Конституції Росії не є російською територією? Однак Україна постійно знищує військові об'єкти на півострові, у тому числі західною зброєю. Присутність українських військ на території Курської області не є для Росії порушенням? В нинішній ситуації нагадування про кордони Росії стає неможливим, бо що таке кордон Росії, де він проходить? Беручи до уваги все це, ядерна доктрина перетворюється в пустий папірець", – підсумував Яковенко.

До відома! Американський політолог Раміз Юнус висловив думку, що Путін вдався до ядерних погроз з 2-х причин: щоб передати ініціативу Трампу, аби той лякав виборців Третьою світовою війною, обіцяючи, що тільки він цього не допустить; щоб нейтралізувати інформаційний шум довкола підтримки України з боку Заходу.