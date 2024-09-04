Путін діє 2 напрямками: на що вказує транспорт "ядерного" управління міноборони Росії в Криму
Росія постійно підвищує градус ядерних погроз, шукаючи нові "важелі впливу" на позицію Заходу щодо війни в Україні. Так, днями в Криму помітили вантажівки з номерами 12-го управління ГУМО Росії, що відповідає за ядерну зброю російської армії.
Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант та військовий експерт Ігор Романенко, наголосивши, що росіяни погрожують застосуванням ядерної зброї приблизно два рази на місяць. Це вкладається у план Кремля щодо тиску на позицію західних країн.
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Ядерна ескалація продовжиться
Загалом стратегія впливу Росії на союзників України формується по 2 напрямках:
- ядерні погрози;
- ескалація війни.
Поява вантажівок з номерами 12-го управління Головного управління міноборони Росії в окупованому Криму не випадкова.
На півострові ще за радянських часів розміщувались сховища ядерної зброї. Після окупації півострова росіяни провели їхній ремонт та забезпечення, яким опікувалось 12-те управління ГУМО.
Ще до початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися продемонструвати, що в Чорноморському флоті імовірно є ядерна зброя. А сьогодні Росія вважає, що потрібно підвищувати градус щодо ядерної загрози,
– зауважив військовий експерт.
Водночас зараз склалася певна ситуація, на його думку, що дозволяє Кремлю знову вдатися до ядерних погроз.
На сьогодні допомога Україні, зокрема, з боку США, послабилась. На це певною мірою впливають виборчі перегони, які тривають в країні.
Також Владімір Путін аналізує ситуацію на фронті і намагається наростити свої зусилля щодо тиску на партнерів України. Крім того, він прагне нівелювати негативні для Росії події, зокрема, у Курській області.
Тому це логічно вкладається в реалізацію російської стратегії. Варто розуміти, що ескалація буде продовжуватись. Відбуватиметься щось на кшталт розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Лукашенко заявляє, що нібито може "застосувати" її, але насправді його не підпустять навіть до прибирання поруч. Це все гра Росії щодо тиску на західні країни,
– впевнений Ігор Романенко.
Зверніть увагу! В окупованому Криму помітили військові вантажівки, які рухались по Керчі та Керченському півострові. З'ясувалось, що транспорт має номери 12-го управління ГУМО Росії. Номерні знаки таких вантажівок позначаються кодом 39.