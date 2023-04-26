Розбомбити власну країну ядерною зброєю – це "епік фейл", – Фейгін про погрози Медведєва
Росія не втомлюється продовжувати свої ядерні погрози. Зокрема Дмітрій Медведєв днями заявив, що ядерна зброя це те, що тримає Росію вкупі.
Проте подібна риторика Медведєва зовсім не від розуму, певно, в нього просто роль "валять дурака". Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.
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Нагадаємо, через несправність чи низку інших причин нещодавно росіяни скинули дві бомби на Бєлгород, одна з яких до того ж не здетонувала. Це наштовхує на думку, чи взагалі російська ядерна зброя може спрацювати, чи вона в такому ж стані, як і інші військові спроможності росіян.
Мем, що став реальністю
Фейгін відверто іронічно ставиться до нещодавніх подій в Бєлгороді. Адже досі "бомбити Вороніж, щоб інші боялися" – це був російський мем, а тепер це стало реальністю.
Він зауважив, що стан російської техніки такий, що ризики самовільного падіння бомб та інших подібних інцидентів з кожним днем тільки збільшуються.
Вони упустили дві бомби, одна з яких не здетонувала, але утворилася воронка 20 метрів. Однак чи можна так самим на себе ядерну бомбу впустити?,
– прокоментував опозиціонер.
Він все ж оцінює таку ситуацію як малоймовірну, адже ядерна зброя працює дещо по-іншому. Однак "якщо Росія розбомбить власну країну ядерною зброєю – це буде справжній "епік фейл", зауважив Фейгін.
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Росіяни відновили погрози ядерною зброєю: що відомо
- Колишній президент Росії Дмитро Медведєв продовжує традиційні розмахування ядерною боєголовкою. Зокрема він заявив, що перспектива ядерної війни зростає з кожним днем "з відомих причин".
- Аналітики зауважують, що ядерні держави вже давно отримали законне право завдати превентивного удару по території Росії. Адже погрози ядерної держави неядерній прирівнюються до застосування цієї зброї.
- Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що російські байки про ядерну зброю активізувалися, бо погіршилася їхня ситуація на фронті. Це волання відбувається від безсилля.