Глава британської армії адмірал Ентоні Радакін попередив, що світ стоїть на порозі третьої ядерної епохи. Спершу у світі розвивалось виготовлення ядерної зброї, потім був контроль над нею, зараз же він зник.

Таку думку 24 Каналу висловив професор оборонних досліджень Майкл Кларк, зауваживши, що попри це ми залишаємось жити у тій самій реальності, яка була колись. Росія ж погрожує ядерною війною через свою слабкість.

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Світ вступає у третю ядерну епоху

Професор оборонних досліджень пояснив, що перша ядерна епоха була розвитком багатьох видів ядерної зброї, друга – епохою контролю над озброєннями, епохою обмежень і передбачуваності, в якій світ міг жити.

Він зауважив, що ядерний баланс між Росією та Сполученими Штатами суттєво не змінився, вже 50 років світ живе з таким самим технологічним балансом між цими державами.

Третя ядерна епоха знаменує відсутність контролю над озброєннями. Тому тепер ми живемо в більш непередбачуваному світі. Технологічно зброя не так вже й відрізняється. Варіації, звичайно, є, а гіперзвукові ракети, і більш точні ракети є частиною цього. Однак третя ядерна епоха означає те, що ми живемо у світі з меншими обмеженнями,

– зазначив Кларк.

Тим часом Владімір Путін продовжує "брязкати" ядерною зброєю і є єдиним, хто говорить про неї. На Заході, за словами професора оборонних досліджень, ніхто нею не погрожує та ніхто не проводить ядерні навчання, щоб залякати Кремль.

Зауважте! Надзвичайний і повноважний посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий висловив думку про те, що Росія підвищує ставки ескалації та може вдатися до ядерних погроз через невдачі на фронті Країна-агресорка може продемонструвати можливість застосування ядерної зброї ближче до інавгурації Дональда Трампа.

Ядерні погрози країни-агресорки є свідченням слабкості російського диктатора, який змушений погрожувати ядерною війною, коли реальність нічим не відрізняється від тієї, що була колись.

Однак саме через відсутність контролю світ вступає в нову небезпечну еру – третю ядерну епоху,

– підкреслив Кларк.