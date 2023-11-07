Ядерний вибух у головах росіян: як Путін повернувся до риторики шантажу
Росія активізувала ядерні погрози. Ідеться не лише про президента країни-агресорки Владіміра Путіна, а й про пересічних громадян.
Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, що боїться зустрічатися зі своїми земляками, які підтримують війну і ядерний вибух. Саме тому вона не вернеться на батьківщину навіть після смерті Путіна.
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"У мозок мільйонів росіян вклали атомну бомбу. Мені здається, це не чергове загострення, а вже якась концепція", – вважає Романова.
Росія активізувала ядерні погрози: дивіться відео 24 Каналу
Чому Путін не наважується на ядерний вибух
На думку Романової, певне затишшя в заявах Путіна про застосування ядерної зброї пов'язане передусім з впливом на нього Сі Цзіньпіна.
Товариш Сі про це нам говорив – жодних інших свідчень ми щодо цього не маємо. Після цього Путін затихнув, але всім іншим це залишив,
– зазначила голова фонду "Русь сидящая".
Однак це досить ненадійне становище. Якщо у лідера Китаю зміняться настрої або Путін позбудеться його впливу, ядерна риторика може знову загостритись.
Ядерні погрози Росії: останні новини
- Владімір Путін підписав закон, який відкликає ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Мовляв, Росія "змушена" піти на такий крок через політику США.
- Міноборони країни-агресорки заявило про "успішний" пуск ракети "Булава" з нового атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Імператор Олександр Третій". Однак перед цим українська розвідка повідомила, що випробування провалились.
- Аналітики ISW зазначили, що Росія продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, щоб залякати союзників України. Таким способом країна-агресорка намагається завадити постачанню зброї нашій країні.