Путін у складному становищі: як Макрон "обнулив" головний інструмент шантажу диктатора

Російський диктатор з початку війни постійно загрожував Заходу застосуванням ядерної зброї. Проте Еммануелю Макрону вдалося поставити Владіміра Путіна на місце.

Проте "зважена" позиція очільника Кремля не подобається російським Z-патріотам. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, що Путін не виправдав сподівань російських пропагандистів.

До теми Якщо програє, може віддати наказ, – секретар РНБО про застосування Путіним тактичної ядерки

Пропагандисти в паніці

Еммануелю Макрону вдалося довести до паніки російських пропагандистів своєю "двоходівкою".

Спочатку він, за словами Піонтковського, сказав, що збирається відправити французькі війська в Україну, і що метою Франції та її союзників є беззастережна поразка Росії.

Тоді Путін вирішив знову налякати ядерною зброєю і нарвався на другий хід Макрона. Той сказав, що французькі військові вже беруть участь у бойових діях в Україні разом з військовими з Великої Британії. Вони допомагають обслуговувати далекобійні ракети Storm Shadow/SCALP-EG. Також він нагадав Путіну, що Франція є ядерною державою,

– зауважив опозиційний політик.

Після цього російські Z-патріоти очікували, що Росія завдасть по Франції удару ядерною зброєю або конвенціональною зброєю, якої у світі "аналогів немає".

"Путін опинився у складному становищі, тому що Z-патріоти, які складають 10 – 15% населення Росії, не розуміють його та вимагають відповісти за "базар". Вони були впевнені, що Росія кине ядерну бомбу, а коли прийшов момент це робити, Путін представляє себе "мудрим та виваженим" державним діячем", – наголосив він.

Головне завдання Путіна

Нагадаємо, що під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі Путін заявив, що Росія нібито ніколи не "брязкала" ядерною зброєю. За його словами, її застосування можливе у випадку "загрози суверенітету й територіальної цілісності" Росії.

Ця заява, на думку публіциста, була розраховано не на Захід, а на Z-патріотів, які закликають його вдарити ядерною бомбою.

"Путін розуміє, що війну з Заходом він програв, тому що Макрон "обнулив" його головний інструмент – ядерний шантаж. Тепер його завдання – залишитися при владі у країні, яка зазнала поразки. Для Путіна це означає залишитись живим. Тому вся його стратегія спрямована на те, щоб досягти перемир'я та "продати" його російському населенню як "почесну нічию", – резюмував Андрій Піонтковський.