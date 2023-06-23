Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це вважатимуть нападом на НАТО, – сенатори США

Росія все частіше брязкає ядерною зброєю, висуваючи у відповідь абсолютно абсурдні вимоги. У США вважають, що якщо Росія використає ядерну зброю, країни НАТО зможуть вважати це нападом на Альянс.

Такий проект резолюції у Сенаті Сполучених Штатів зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

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І це цілком правильна думка, адже радіація не має кордонів.

Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана проти України, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО,

– заявив Грем під час прес-конференції у Конгресі.

Він зазначив, що будь-яке застосування тактичної ядерної зброї Росії, Білоруссю чи їхніми посібниками або знищення ядерного об'єкта, що призведе до викиду радіації, зокрема, і на території НАТО, має розцінюватися як напад на НАТО.

Росія шантажує весь світ ядеркою

22 червня президент Володимир Зеленський оголосив, що Росія готується до терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації. Зеленський наголосив, що йому неодноразово доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів.

Крім того, Росія перекидає частину своєї ядерної зброї у Білорусь. В українській розвідці вважають, що після перекидання російської тактичної ядерної зброї в Білорусь з точки зору безпеки нічого не змінюється – нові загрози не з'являються. Це тупикова гілка путінського ядерного шантажу.

У цьому контексті розміщення російської ядерної зброї в Білорусі Грем висловив занепокоєння. Він сказав, що це є провокативним, підкресливши, що загроза використання Росією ядерної зброї – найвища з часів Карибської кризи і найкращий спосіб запобігти цьому – це чітко пояснити росіянам наслідки таких дій.