Вийшов конфуз, – Шейтельман сказав, чому Путін змінив свою ядерну риторику

Ще нещодавно диктатор Путін постійно розповідав про російську ядерну зброю. Але раптово він перестав згадувати за цю тему.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Путін не цурався постійно натякати на ядерну зброю. А його посіпаки взагалі напряму погрожували вдарити нею по Україні. Зараз цього немає.

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Чому Путін не згадує за ядерку

Як наголосив Шейтельман, у серпні розпочалася операція ЗСУ в Курській області. І навіть у цьому випадку Росія не застосувала ядерну зброю. Хоча там навіть змінювали ядерну доктрину.

Наші війська зайшли в Курську область, але ядерного удару не було. Вони не мають тепер як погрожувати ядеркою. За що вони вдарять? В обмін на ядерку по Москві? Якщо вкрадете Радбез Росії? Територія Росії захоплена українською армією. Але нічого не сталося. У відповідь вони придумали "Орєшнік",

– сказав Шейтельман.

Зрештою стався один дивний удар цією ракетою. Про наслідки цієї атаки в Росії сильно і не повідомляли. Потім у листопаді Путін фактично погрожував завдати другий удар цією ракетою. Але з часом все буквально затихло. Він вже не згадує і про "Орєшнік".

Командування ЗСУ відкидає інформацію від Forbes про спробу другого удару "Орєшніком". Думаю, що звільнення Юрія Борісова з посади директора Роскосмосу пов'язане саме з "Орєшніком". Роскосмос відповідає за цю ракету. А вони не змогли її запустити. Це ще один конфуз росіян,

– зазначив Шейтельман.

Нагадаємо, видання Forbes повідомляло, що 6 лютого була невдала спроба Росії вдруге вдарити "Орєшніком" по Україні. Однак ніхто офіційно цю інформацію так і не підтвердив.