У Кремлі могли обговорювати застосування ядерної зброї: наскільки реальна загроза

У західних ЗМІ вкотре з'явилась інформація, буцімто, Росія готує ядерний удар по Україні. Інформація про це у американському Times виглядає дивно, взагалі інколи складається враження, що агенти ФСБ "обсіли" західні ЗМІ та намагаються транслювати там те, що хоче почути Путін.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що зрозуміло, що будь-які ядерні погрози – це вже ІПСО.

Читайте також Означатиме катастрофу, – Джонсон припустив, чи наважиться Путін застосувати ядерку

"Чи реальний ризик застосування такої зброї – реальний. Потрібно бути готовими до будь-яких варіантів розвитку подій", – переконаний Микола Давидюк.

Застосування Росією ядерної зброї

Микола Давидюк також додає, що це війна і ми не можемо зараз казати, що "нападе Путін чи не нападе". В нас було чимало людей, які 23 лютого казали, що варто спати спокійно. А виявилось, що ці люди були неправі.

Так само і тут – краще бути готовими до будь-якого варіанту та розвитку подій. Зрозуміло, що це катастрофа для усього світу. Але ми переживемо тактичний ядерний удар, з втратами та жертвами, але російська держава його не переживе,

– каже політолог.

На думку Давидюка, потрібно розуміти, якщо Росія вдарить ядерною зроєю – в неї полетять ракети і знищать її армію та флот. Після цього ця держава розпадеться, тому що без армії та флоту утримувати це "державне утворення" вони не зможуть.

До слова – Які ракети Росія може отримати від Ірану: дивіться відео

Микола Давидюк політолог Використання Путіним ядерної зброї по території України, означатиме фінал історії російської держави. Він (Путін – 24 канал ред.) – це розуміє, тому лякає нас та сам боїться.

Останні погрози Росії щодо ядерної зброї