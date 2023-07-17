Хтось може вистрілити йому в голову, – ексагент КДБ про можливий наказ Путіна про ядерний удар
Владімір Путін може вдатись до різних кроків, для того, аби втримати свою владу. Серед них і дуже нерозважливі, як наприклад, використання ядерної зброї. Можливо, в Росії знайдуться ті, хто зупинить диктатора від подібного рішення.
Водночас в Росії є й багато прихильників ідеї ядерного удару як не по Україні, так по європейських країнах. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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У Росії повно божевільних
Навіть прийняття рішення не означає, що сам Путін натискає умовну "червону кнопку" і щось одразу полетіло. Система насправді складна.
"Цих ядерних валізок є три. Тобто має бути щонайменше 3 людини – Шойгу, Герасимов і Путін. Вони мають бути між собою згодні. Тільки так можна прийняти рішення. Далі є цілий ланцюжок, по якому йде наказ", – пояснив Сергій Жирнов.
Є ще багато людей, які мають діставати боєголовки зі сховищ, ставити їх на ракети, запускати літаки й так далі. Тож існує висока ймовірність, що хтось із цих людей висловить незгоду.
Водночас в країні-терориста є абсолютно божевільні людей, як Ольга Скабєєва, Дмітрій Мєдвєдєв чи Сєргєй Караганов.
В Росії є усвідомлення, що якісь безумці можуть потягнути не лише Росію, а й весь світ у ядерну катастрофу. Будемо сподіватись, що є розумні люди в оточенні диктатора. І хтось витягне свій ПМ та просто вистрілить йому в голову, коли він віддасть такий наказ,
– зазначив Жирнов.
Зокрема, можна припустити, що саме тому Владімір Путін і боїться цей наказ віддавати. Він не впевнений ні в тому, що такий наказ виконають, ні що загалом буде в безпеці.
Сергій Жирнов про можливе застосування ядерної зброї: дивитись відео
Ядерна зброя у Росії: останні новини
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