Маю певні забобони, – Данілов розкрив свій секрет зняття стресу за 10 – 15 хвилин

Олексій Данілов вважає, що будь-яка людина має знаходити 10, 15 чи 20 хвилин на добу, щоб чимось відволіктися від своїх основних справ. Секретар РНБО назвав власні способи зняття стресу.

Секретар РНБО Олексій Данілов зізнався, що має певні забобони. Він полюбляє знаходити собі невеличкі заняття.

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Що розповів Данілов

Секретар РНБО дав зрозуміти, що він любить займатися чимось новим, що не займає багато часу.

Це має бути щось обов'язково кожного дня щось нове. І я маю приділити цьому 10 – 15 – 20 хвилин уваги. Це може бути все, що завгодно,

– сказав він.

Данілов зізнався, що любить готувати. Крім цього він дбає про папугу, який живе в його родині вже 21 рік. Також секретар РНБО займається й іншими невеликими справами. Він зауважив, що обов'язково має бути багатогранність в цьому.

За його словами, якщо 24 години на добу жити тільки військовими справами та проблемами війни, то буде дуже важко. Тому треба відволікатися.

Дивіться повне інтерв'ю Олексія Данілова: відео LIGA.net



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