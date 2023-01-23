Штурмувати Крим "у лоб" – це самогубство, – військовий експерт пояснив, як деокупувати півострів
ЗСУ не будуть штурмувати Крим "у лоб", бо це самогубство. Набагато ефективніше робити це за допомогою далекобійних засобів.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Загалом у багатьох на Заході змінилась позиція щодо Криму.
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Штурмувати Крим "у лоб" ніхто не буде
Черник зазначив, що штурмувати Крим "у лоб" через Перекопський перешийок – це самогубство й цього ніхто робити не буде. Однак Крим – це півострів, і його банально можна локалізувати. "Умогилити" кінцево кримський міст – це не така велика проблема.
Проблема – це бажані для нас ракети ATACMS, про які лінивий тільки не говорив. Вони можуть мати бойову частину від 250 кілограмів до 500 кілограмів, і вони вистрілюються з уже наявних у нас HIMARS. Вони будуть досягати по прямій лінії навіть з безпечних пусків цілі – знищення цього моста,
– зауважив військовий експерт.
Він додав, що кілька пар або ескадрилья літаків F-16, прокачані далекобійними ракетами АІМ-120 вирішують питання авіаційного доправлення будь-яких вантажів на окупований півострів.
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Далекобійні засоби для деокупації Криму
За словами військового експерта, технологічна зброя у вигляді далекобійних ракет для установок HIMARS у поєднанні з авіацією, а F-16 можуть мати авіаційну ракету класу повітря – повітря АІМ-120. Це вимкнуло б транспортування будь-чого на півострів великими транспортними літаками, наприклад, ІЛ-76.
"Крим тоді банально задихнеться, й жалю до них не має бути ніякого, ні граму", – наголосив Черник.
Новини Криму: останні події
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- Ілон Маск видав чергову скандальну заяву про Крим, зокрема, про звільнення військовим шляхом. Хоча наголосив, що загалом підтримує Україну.
- За інформацією західних ЗМІ, США готові допомогти Україні атакувати Крим. Російським окупантам доведеться змиритися з тим, що вони скоро втратять анексований півострів.