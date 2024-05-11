Місцева влада буде залучена до мобілізаційних заходів: якою буде їх функція

Новий закон про мобілізацію набере чинності 18 травня. Після цього органи місцевого самоврядування будуть брати участь у мобілізаційних заходах.

Зокрема, вони будуть зобов’язані інформувати місцеве населення про мобілізацію. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ, військовий ЗСУ Іван Тимочко.

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Якою буде роль місцевої влади у мобілізації

Міські та селищні ради братимуть участь у мобілізаційних заходах після вступу в силу нового закону про мобілізацію.

Якщо раніше питання до органів місцевого самоврядування було прописано в законі приблизно так: "мають право", "можуть" – якісь розмиті фрази. Але зараз – зобов’язані,

– зазначає Тимочко.

За словами військового, органи місцевого самоврядування будуть зобов'язані інформувати місцеве населення про мобілізаційні заходи, що включає розповсюдження інформації серед громадян та організацій

Також вони будуть надавати допомогу у підготовці військовозобов'язаних, що включає складання списків резервістів та організацію базової військової підготовки для чоловіків віком від 18 до 24 років.

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