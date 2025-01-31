На які компроміси Трамп може змусити Зеленського і Путіна: прогноз експосла США

Дональд Трамп заявив, що він не готовий залишити Україну та віддати її Росії. Його політика щодо російсько-української війни вимагає компромісу та поступок з обох сторін.

Про це 24 Каналу розповів колишній посол США в Україні Джон Гербст, зауваживши, що і Володимиру Зеленському, і Владіміру Путіну Трамп може висунути по 2 умови. Водночас президент США усвідомлює, що Україна готова до діалогу, а Росія – ні.

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На які компроміси Трамп може змусити Зеленського і Путіна

Колишній посол зауважив, що загалом Трамп може мати 4 політичні елементи – 2 для України та 2 для Росії.

Зеленському Трамп може запропонувати територіальний компроміс, який полягає у тому, що хоча де-факто Росія може окупувати українську територію, Україна не може у військовий спосіб повернути її собі. Крім того, ймовірно, США зніме питання про вступ нашої країни в НАТО, наприклад, протягом 20 років.

Водночас президент США може змусити Путіна на інші компроміси. Мовиться про надсилання Україні військової техніки, щоб запобігти в майбутньому повторення російської агресії, а також створення зони між українськими та російськими військами, де будуть перебувати європейські солдати.

Не лише російські оглядачі, а й офіційні особи, як, наприклад, Лавров, страшенно критикували ці елементи. Зеленський, на мою думку, дуже мудро сказав, що він готовий хоча б на територіальні поступки. Він також пов'язав це із членством у НАТО. Але все-таки він показав справжню готовність йти на компроміс, а Росія – ні,

– наголосив він.

Гербст зазначив, що для того, що Трамп змусив піти на поступки Кремль, зараз в його риториці можна спостерігати елементи тиску на російську владу. Наприклад, президент США заявив, що любить російський народ, але економіка Росії в жахливому стані й він може допомогти припинити цю війну.

Зараз Трамп бачить, що проблема – це не Україна, не Зеленський, а проблема – це сам Путін,

– додав колишній посол.

До речі, американський політолог Раміз Юнус висловив думку про те, що тиском на Кремль також можуть слугувати ресурси, точніше їх відсутність в Росії. Через це Путін не має ніяких важелів впливу на США.