Як погода впливає на війну та чому це допоможе ЗСУ: відповідь полковника запасу

В Україні почався сезон дощів, але це не зупинить контрнаступ наших військових. Ба більше, українська осінь зараз допомагатиме Збройним Силам просуватися на фронті.

Адже російські загарбники просто не зможуть "закопатися" для оборони. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

Варте уваги ЗСУ диктують свої умови на полі бою: у чому успіх масштабного контрнаступу на Сході України

Дощі допомагатимуть ЗСУ

Так, будь-які фортифікаційні споруди, які окупанти намагатимуться викопати в наших ґрунтах не витримуватимуть осінніх дощів. Вони просто осипатимуться через них.

Вони не встигнуть їх (фортифікаційні споруди – 24 канал) побудувати через різні технологічні моменти, тому просто не встигнуть "закопатися",

– пояснив Світан.

Крім того, українські захисники наступають не полями, а вздовж доріг, якими наша військова техніка, яка є досить легкою, може нормально пересуватися.

"Зараз ми бачитимемо вектор наступу та нашого просування саме вздовж доріг", – зауважив військовий експерт. Він зазначив, що просування ЗСУ відбуватиметься як на Луганському напрямку, так і на Запорізькому та Херсонському.

Світан пояснив, як зміна погоди вплине на просування ЗСУ: дивіться відео

Ситуація на фронті: актуальна інформація