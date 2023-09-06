Треба виконати завдання найближчим часом: як осінні дощі вплинуть на фронт

Важливе значення під час ведення бойових дій мають погодні умови. Погода суттєво впливає на ситуації на болі бою, зокрема на ефективність роботи артилерії, авіації, піхоти тощо. З початком осені температура повітря знизилася, а згодом розпочнеться сезон дощів.

Офіцер ЗСУ Арті Грін пояснив 24 Каналу, чи дійсно радянські танки легші й не грузнуть під час осінніх дощів, на відміну від західних.

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Справа не в сезоні дощів

Наразі автономність нашої піхоти висока. Будь-який транспортний засіб може проїхати по будь-якому маршруту і доставити постачання до цілі.

Звісно, дощі впливають. Коли ґрунт розкисне, залишаться лише дороги. Коли ґрунт ще сильніше розкисне, то залишаться лише дороги з покращеним покриттям. І тоді такі операції зможе виконувати лише легка броня,

– зауважив Грін.

Дощі суттєво зменшать автономність піхоти й вплинуть на тактику невеликих піхотних груп. Фазу наступу краще закінчить до того, як розкисне ґрунт.

Тут справа навіть не в сезоні дощів, а в тому, чи може ґрунт тримати техніку, пропускати її по полях, чи тільки по дорогах,

– мовив офіцер ЗСУ.

Росіяни розповідають, що нібито західні танки значно важчі за радянські, тому їм буде ще складніше їхати по болотистій місцевості. Як зазначив Грін, танки, які Україні передали партнери, дійсно мають трохи більші параметри тиску на ґрунт, але радянські так само загрузнуть в болоті.

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"На моїх очах не один російський танк потонув, навіть не в болоті, а просто у полі. Є умовний поріг, коли радянські танки ще можуть іти, а західні вже ні, проте він не суттєвий. Його можна навіть не помітити", – додав офіцер ЗСУ.

За його словами, під час сезону осінніх дощів розвідка повинна ретельно вивчати стан ґрунту перед тим, як виводити у бій важку техніку.

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Яка ситуація на фронті