Може працювати кілька днів без підзарядки: як економити енергію на телефоні під час блекауту

Через загрозу російських атак на енергетичну інфраструктуру, українцям варто готуватися до можливих відключень світла та блекаутів. Зокрема, варто подбати й про те, як економити заряд енергії на телефоні.

Скільки смартфон – це не лише засіб зв'язку, а й джерело для отримання важливої інформації, то українцям варто подбати про заряд його акумулятора. Крім того, необхідно забезпечити себе інтернетом, який буде працювати під час відключення світла.

Важливо Міненерго розробило графіки: коли можуть початися відключення світла

Поради, як зекономити заряд батареї на телефоні

Аби заряду телефона вистачило на кілька днів, необхідно мінімізувати його використання. По-перше, необхідно використовувати телефон у режимі дзвінків. Крім того, необхідно вимкнути усі другорядні функції телефону, які можуть споживати заряд.

Зекономити заряд батареї також допоможе врегулювання яскравості екрана телефону, адже занадто високий рівень буде споживати багато енергії, а отже – телефон буде швидше розряджатися.

Також можна вимкнути частину автоматичних оновлень та заблокувати push-повідомлення. Крім того, існують спеціальні програми, які допоможуть знищити кількість споживаного заряду. Втім, з таким ПЗ варто бути вкрай обережним і завантажувати додатки лише з офіційних маркетплейсів.

Ясна річ, що ці поради лише допоможуть зекономити енергію заряду смартфона лише на деякий час. Все також залежить від об'єму акумулятора та телефона.

Як зарядити телефон, коли немає світла

Зарядити смартфон під час блекауту можна за допомогою найбільш очевидних способів. Зокрема, через:

ноутбук;

портативну колонку;

павербанк, генератор чи портативну зарядну станцію;

авто.

Крім того, можна прийти у найближчий пункт незламності. Вони забезпечені усім необхідним – там можна не лише зарядити телефон, а й зігрітися й випити гарячої кави чи чаю.



Що треба купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу