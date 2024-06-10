"У метрі над соняшником": Світан сказав, які ризиковані завдання виконує авіація

Українські військові показали кадри роботи армійської авіації у зоні бойових дій на маленькій висоті. Гелікоптери відпрацювали по ворогу на Покровському напрямку.

Це 24 Каналу прокоментував полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що це гранично мала висота. Він додав, що свого часу армійців вчили виконувати бойові завдання у метрі над соняшниками. Зазначимо, що роботу авіації зафільмували аеророзвідники 47 окремої механізованої бригади.

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Як працює армійська авіація

"Це робота некерованими реактивними снарядами з паралельним відстрілом теплових пасток", – наголосив льотчик-інструктор.

Тобто кілька вертольотів викликають військові, яким потрібна допомога з повітря. Триває цілевказання по можливому місцерозташуванню ворожих військ. У такому режимі армійська авіація ЗСУ виконує бойові завдання уже десять років.

Нині є велика проблема з НУРСами – некерованими реактивними снарядами, некерованими авіаційними ракетами. Це старі боєприпаси, яких майже не залишилося. До того ж їх уже ніде майже не виробляють. Однак, такі боєприпаси все одно намагаються знаходити.

Намагалися працювати закордонними ракетами типу Zuni. Непогано себе показали, але їх є певна кількість. Тому є моменти, пов'язані саме з цим завданням. Думаю, будемо переходити на нові системи ураження російських військ за допомогою гелікоптерів,

– сказав Світан.

Тобто партнери можуть надати Україні нові блоки з новими ракетами більшої дальності. НУРСи тим часом працюють на глибину 7 – 8 кілометрів, а прямим наведенням – менше ніж 4 – 5 кілометрів. Тим часом для літаків українські військові можуть отримати авіаційні бомби та ракети з високоточним наведенням.

"Такий підхід дуже добре себе виправдав – не накривати площу, накривати конкретно місце. Ці можливості зараз є і з наведенням по GPS-навігації, з наведенням ракет по лазерному променю та з попереднім наведенням по радіоуправлінню", – наголосив військовий експерт.

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