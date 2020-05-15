Як грамотно поєднати сир і вино: інфографіка

За час карантину усі ми стали доморощеними сомельє. Хоча літні майданчики вже й відкрилися, вміння поєднувати вино з правильною закускою пригодиться кожному. Традиційна закуска до вина – сири. Однак лише правильно підібраний сир підкреслить смак напою.

Який сир найкраще підібрати до різних сортів вина – розповідає 24 канал. Пам’ятайте: чим інтенсивніший смак і запах сиру – тим насиченіше має бути вино. А останнім часом українські виробники тішать сортами різних сирів та вина. Тож вибрати є з чого!

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Сир з блакитною пліснявою

Якщо вам до смаку десертні солодкі вина чи міцні портвейни – подавайте їх з сирами з блакитною пліснявою. Йдеться про такі сорти сиру, як Горгонзола, Дорблю, Рокфор.

Тверді сири з коров’ячого молока

Якщо ви любите спокійні тверді сири без яскраво вираженого запаху і смаку, такі як Едем чи Гауда, – спробуйте до них келих легкого білого вина.

Сир з білою пліснявою

Рислінг, совіньйон ідеально відтінять смак сирів на основі коров’ячого молока з білою пеніциліновою плівкою. Йдеться зокрема про: Брі та Камамбер.

Козячі сири

Специфічні, солонувати сири з козячого вина добре смакують з кислими винами. Дуже смачно, якщо вино ще й має фруктовий аромат.

Молоді сири

Якщо хоче підкреслити молоді сири: Моцарелу, Сулугуті, Рікоту, Фету – вибирайте легкі молоді вина. Рожеве чи біле вино ідеально підкреслять ніжні смаки молодого сиру.