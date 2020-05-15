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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Як грамотно поєднати сир і вино: інфографіка

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Сир та вино – як правильно поєднувати
Сир та вино – як правильно поєднувати / 24 канал

За час карантину усі ми стали доморощеними сомельє. Хоча літні майданчики вже й відкрилися, вміння поєднувати вино з правильною закускою пригодиться кожному. Традиційна закуска до вина – сири. Однак лише правильно підібраний сир підкреслить смак напою.

Який сир найкраще підібрати до різних сортів вина – розповідає 24 канал. Пам’ятайте: чим інтенсивніший смак і запах сиру – тим насиченіше має бути вино. А останнім часом українські виробники тішать сортами різних сирів та вина. Тож вибрати є з чого!

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Сир з блакитною пліснявою

Якщо вам до смаку десертні солодкі вина чи міцні портвейни – подавайте їх з сирами з блакитною пліснявою. Йдеться про такі сорти сиру, як Горгонзола, Дорблю, Рокфор.

Тверді сири з коров’ячого молока

Якщо ви любите спокійні тверді сири без яскраво вираженого запаху і смаку, такі як Едем чи Гауда, – спробуйте до них келих легкого білого вина.

Сир з білою пліснявою

Рислінг, совіньйон ідеально відтінять смак сирів на основі коров’ячого молока з білою пеніциліновою плівкою. Йдеться зокрема про: Брі та Камамбер.

Козячі сири

Специфічні, солонувати сири з козячого вина добре смакують з кислими винами. Дуже смачно, якщо вино ще й має фруктовий аромат.

Молоді сири

Якщо хоче підкреслити молоді сири: Моцарелу, Сулугуті, Рікоту, Фету – вибирайте легкі молоді вина. Рожеве чи біле вино ідеально підкреслять ніжні смаки молодого сиру.

Який сир підібрати до різних видів вина інфографіка 24 каналу
Який сир підібрати до різних видів вина / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Інфографіка Продукти Алкоголь Смачно
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