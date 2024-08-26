"Не будьте байдужими": родичі полонених та зниклих безвісти військових провели акцію в Харкові

У Харкові цими вихідними родичі полонених та зниклих безвісти військових провели важливу акцію. З міркувань безпеки захід відбувся під землею – в одному з переходів харківського метрополітену.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що обирають максимально безпечну локацію, тому що на жаль, зібратися просто небо вдається не завжди через велику кількість повітряних тривог.

Зверніть увагу Мати дізналася про визволення сина прямо під час акції на підтримку полонених: щемливе відео

Акція у Харкові

Подібні акції, коли рідні, друзі, знайомі, просто небайдужі виходять в безпечні місця, щоб нагадати про людей, які саме зараз перебувають в полоні, відбуваються доволі часто в різних містах України.

Я прошу наших глядачів бути небайдужими, долучатися до акцій. Просто зупинятися, щоб віддати шану тій силі рідних, які переживають з дня в день біль від нерозуміння, що і де відбувається з їхніми близькими,

– зазначила кореспондентка з Харкова.

З національними прапорами та плакатами учасники акції вимагали повернути додому усіх українських полонених.

Я сама, на жаль, маю достатньо близьку людину, яка перебуває в полоні ще з Маріуполя. Кожного разу, переглядаючи постійно обличчя людей, яких обмінюють, хочеться побачити, що наша близька людина вже вдома. Будь ласка, заберіть наших хлопців з полону,

– мовила учасниця акції Ярина Чаговець.

На акцію у Харкові Наталя Шестакова прийшла зі світлиною свого сина. Понад рік вона не має жодної звістки про нього. Дмитро – боєць 95-ї окремої штурмової бригади.

Я мати нашого захисника Дмитра Шестакова, який зник безвісти 15 січня 2023 року під Кремінною Луганської області. До цього часу я не маю про нього ніякої звістки. Це страшна кара не знати, що з ним й де він,

– додала Наталя Шестакова.

Тут також важлива інформаційна безпека, коли в соціальних мережах десь виринають якісь пошуки чи пости про зниклих людей, будьте уважніше з цим, адже цим, на жаль, може скористатися ворог.

На День Незалежності України з російського полону визволили 115 наших захисників. Серед звільнених – воїни Нацгвардії, ЗСУ, ВМС та Держприкордонслужби.