Як хасиди в Умані святкують єврейський Новий рік: яскраві фото

В Умані розпочалося масштабне святкування єврейського Нового року. Десятки тисяч хасидів прибули на батьківщину равина Нахмана напередодні Рош га-Шана.

Журналіст 24 каналу Олег Климчук побував в Умані та показав, як хасиди відзначають Новий Рік. Зранку їх було небагато й усі були чемними, а ось до вечора градус розваг суттєво зріс.

До теми Спокійна ніч, але тонни сміття на вулицях: хасиди в Умані святкують Рош га-Шана

"В обід хасиди почали вживати "гарячі" напої, а під вечір почали "розходитися". Вони дуже сильно смітять, попри те, що є контейнери", – розповів Климчук.

Контроль за порядком в Умані

Паломники мають звичку викидати сміття під ноги, навіть якщо це стакани з рідиною. Вулиці Умані патрулює 600 поліцейських, 200 нацгвардійців, 100 рятувальників та 11 представників ізраїльської поліції.

"У першу ніч святкування Рош га-Шана в місті Умань правопорушень не зафіксовано, окрім того, що під час поверхневої перевірки в одного з іноземців виявили речовини, схожі на наркотичні", – повідомила речниця місцевої поліції Зоя Вовк.

Правоохоронці також контролюють ситуацію завдяки технічним засобам. Моніторять вулиці онлайн цілодобово.

Втім уже в обід уманські паломники відзначилися. Хасиди розвели багаття на балконі, щоб приготувати їжу. Неподалік проходили рятувальники, які загасили вогонь із вогнегасника та провели з порушниками роз'яснювальну бесіду.

Єврейський Новий рік відзначають в Умані: дивіться відео 24 каналу

Ставлення місцевих до хасидів

Самі уманці ставляться до хасидів по-різному. Одні заробляють гроші на паломниках, інші – обурюються їхньою безкарністю.

Місцева художниця Олена зазначила, що хасиди мають гроші, відтак сприяють розвитку міста. Уманці здають їм житло в оренду, а сама жінка продає їм картини.

Інша мешканка міста Надія вважає, що така ситуація принижує людей. Мовляв, іноземці цілком заволоділи містом.

Не тільки квартал їхній, а Умань їхня. Коли вони щось чудять, їм нічого не роблять. Вони гуляють по всьому місту, а нам туди не дай Бог зайти,

– наголосила Надія.

Хасиди не зважають і на карантинні обмеження - вони ходять по місту без масок. Станом на 7 вересня зафіксували 11 інфікованих хасидів в Умані. Водночас це не заважає їм зустрічати єврейський Новий рік. Масштабне святкування заплановане на середу, 8 вересня.

Як хасиди в Умані святкують єврейський Новий рік / Фото 24 каналу, Олег Климчук

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