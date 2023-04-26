Канадські військові віддали честь мужнім воїнам України, які повертаються захищати Батьківщину

26 квітня 2023, 16:32
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Вести Україні боротьбу проти окупантів країни-партнери допомагають не лише постачанням озброєння, а й проведенням для воїнів нашої держави військових навчань. Канадські інструктори, які завершили навчання українських захисників, зворушливо проводжали їх на Батьківщину.

Інструктори, які тривали час співпрацювали з українцями, які розуміють місію наших військових, вийшли попрощатися. Відео цього появилося в телеграм-каналах, пише 24 Канал.

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Військовим України віддали честь

Канадські військові вишикувалися вздовж дороги, щоб провести українців, які повертаються обороняти нашу Батьківщину від загарбників у найбільшій війні у Європі після Другої світової. На відео, що зняте з вікна автобуса, видно, як вони віддали честь захисникам України, які невдовзі зі зброєю в руках приєднаються до побратимів.

Військові Канади зворушливо проводжали захисників України: відео

Не лише канадські інструктори

Зауважимо, що віддавали воїнам України честь і в інших державах, де вони завершили навчання. Спершу це зробили військові Великої Британії, а згодом до них приєдналися у Швеції та Норвегії.

У цих країнах вони вишикувались в шеренги вздовж доріг, віддали честь нашим хлопцям, а також вивісили українські прапори. Ба більше, у Великій Британії та Швеції позаду військових стояли цивільні громадяни, які теж хотіли попрощатися з українцями та висловити їм шану, а також побажати удачі на шляху та в запеклій війні з росіянами. Вони махали та аплодували військовим України.

Навчання воїнів України у Канаді: що відомо

  • Канада вирішила допомагати Україні у військових навчаннях багато років тому. Вони проходять у рамках операції по навчанню українських солдатів UNIFIER, яку започаткувала Канада ще у 2015 році.
  • При цьому навчання відбуваються за гнучкою програмою підготовки, яка зосереджена на індивідуальних навичках бійця. Вишкіл включає поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, військово-польове мистецтво, тактику патрулювання.
  • Так, наприклад, лише у серпні 2022 року Канада відправила до Великої Британії понад 200 канадських інструкторів для навчання українських військових.
  • 7 березня в офіційному повідомленні уряду країни повідомили, що в Оттаві продовжать програму UNIFIER як мінімум до жовтня 2023 року. Вона, зокрема, передбачає навчання військових медиків Збройних Сил нашої держави.

Автор: Юлія Якубова