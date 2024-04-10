Сі Цзіньпін показав Путіну, хто справжній лідер: як Китай користується Росією
Нещодавно керівник російського МЗС Сєргєй Лавров приїздив до Китаю. Такі візити лишень підтверджують, що Росія вже давно не є самостійним геополітичними гравцем, а перебуває під впливом Пекіну.
Насамперед Піднебесній вигідна співпраця зі США, водночас Росією вона тільки користується. Детальніше 24 Каналу розповів російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов.
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Китай дочекався поки Росія потрапить в капкан
Російський опозиціонер зазначив, що Китай взаємодіє одразу з усіма країнами. Проте основним його партнером є Америка, без якої Пекін не зможе належно торгувати. Окрім цього, між країнами присутні широкі культурні зв'язки та велика міграція.
Тому казати, що Росія для Китаю є пріоритетом буде неправдою. Пекін цинічно користується ситуацією, в яку Путін сам себе загнав. Китай викачує з Росії все, що може,
– наголосив Мурзагулов.
При цьому Піднебесна може з'їздити в Москву й про щось домовитися, поїхати в Європу та розіграти вигідну для себе пропозицію. Навіть коли Сі Цзіньпін востаннє спілкувався з Владіміром Путіним, було видно "хто тут тато".
Тому Путіну не варто очікувати якоїсь великої дружби, що Сі кинеться його захищати, коли світ вирішить остаточно скинути диктатора,
– підкреслив Ростислав Мурзагулов.
Китаю потрібна стабільність на своїх кордонах та російські ресурси. Путін жалівся, що "підступний Захід" викачає з Росії всі запаси. План реалізувався, але вчинив так "підступний Схід", дочекавшись поки Кремль залізе в капкан.
Відносини Китаю та Росії: коротко
- У вівторок, 9 квітня 2024 року, міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї. Посадовці обговорили зміцнення співпраці між країнами. Ван Ї привітав Путіна з "перемогою" на виборах та заявив про підтримку розвитку Росії під керівництвом російського диктатора. Обидва підкреслили важливість "дружніх відносин" між країнами.
- Під час тієї ж зустрічі Ван Ї висловив підтримку проведенню міжнародної мирної конференції щодо ситуації в Україні з участю Росії. За словами глави МЗС Китаю, Пекін сподівається на швидке припинення вогню та завершення війни в Україні. Попри це, Пекін наполягає на тому, щоб участь у цьому заході взяла й Росія.
- Торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році. Китай став постачальником всього, від одягу до машин і автомобілів, після відтоку західних виробників і численних санкцій. Водночас Росія збільшила експорт таких товарів, як вугілля та нафта, до Китаю.
- Зазначимо, що Китай надав Росії супутникові зображення для військових цілей, а також мікроелектроніку та верстати для танків. Також підтримка Китаю включає оптику, паливо, яке буде використовуватися в ракетах, і розширення космічної співпраці.
- Раніше Джо Байден та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову та поговорили про війну в Україні. Коментуючи її, речник МЗС КНР Ван Веньбінь, сказав, що в російсько-українській війні не має бути "переможців і переможених".