Сі Цзіньпін показав Путіну, хто справжній лідер: як Китай користується Росією

Нещодавно керівник російського МЗС Сєргєй Лавров приїздив до Китаю. Такі візити лишень підтверджують, що Росія вже давно не є самостійним геополітичними гравцем, а перебуває під впливом Пекіну.

Насамперед Піднебесній вигідна співпраця зі США, водночас Росією вона тільки користується. Детальніше 24 Каналу розповів російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов.

Радимо прочитати Землетрус замість війни․ Як катастрофа на Тайвані вплинула на найбільших виробників чипів

Китай дочекався поки Росія потрапить в капкан

Російський опозиціонер зазначив, що Китай взаємодіє одразу з усіма країнами. Проте основним його партнером є Америка, без якої Пекін не зможе належно торгувати. Окрім цього, між країнами присутні широкі культурні зв'язки та велика міграція.

Тому казати, що Росія для Китаю є пріоритетом буде неправдою. Пекін цинічно користується ситуацією, в яку Путін сам себе загнав. Китай викачує з Росії все, що може,

– наголосив Мурзагулов.

При цьому Піднебесна може з'їздити в Москву й про щось домовитися, поїхати в Європу та розіграти вигідну для себе пропозицію. Навіть коли Сі Цзіньпін востаннє спілкувався з Владіміром Путіним, було видно "хто тут тато".

Тому Путіну не варто очікувати якоїсь великої дружби, що Сі кинеться його захищати, коли світ вирішить остаточно скинути диктатора,

– підкреслив Ростислав Мурзагулов.

Китаю потрібна стабільність на своїх кордонах та російські ресурси. Путін жалівся, що "підступний Захід" викачає з Росії всі запаси. План реалізувався, але вчинив так "підступний Схід", дочекавшись поки Кремль залізе в капкан.

Відносини Китаю та Росії: коротко