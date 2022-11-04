КНДР може постачати Росії снаряди: як це вплине на війну та коли почнуться проблеми у ворога

Через проблеми у війні проти України Росія знайшла собі нових союзників, які потенційно можуть допомогти їй зброєю. Це лише тимчасово розв'яже проблеми армії окупантів, які будуть лише збільшуватися.

Щоб хоч якось компенсувати втрату вогневих можливостей, росіяни розконсервовують радянські зразки озброєння, які використовували ще у 1940-х роках й сподіваються на допомогу КНДР та Ірану. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Війна "музейними експонатами"

Експерт зазначив, що на початок війни Росія мала від 15 до 20 мільйонів штук боєприпасів, однак на сьогодні "понад половину вони вже використали".

Класичні артилерійські вогневі вали, які вони виставляли у червні – серпні – це 45 – 60 тисяч снарядів на день, а промисловість може виробляти лише 125 тисяч. Отже, це дводенна норма. Артилерійські вали знижуються, але не зникають,

– пояснив оглядач.

За його словами, для того, щоб хоч щось компенсувати втрату вогневого ураження, доводиться звертатися до Північної Кореї.

"Вся воєнна промисловість КНДР є лиш подовженням радянської воєнної промисловості. Вони дадуть кілька сотень тонн снарядів. Це може покращити їхні позиції на 5 – 6 – 7 – 10 відсотків, але не більше. Тому не треба підіймати "жупел страху", що, мовляв, вони отримають стільки снарядів, що можуть ставити нові великі артилерійські вали", – додав аналітик.

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На його думку, великих артвалів окупанти ставити не зможуть, однак менші – їм під силу. Водночас росіяни загалом мають близько 4 тисяч стволів, що означає те, що "запас міцності Росія все ще має". Він вказав, що ЗСУ знищили понад 1700 різних калібрів російських стволів з понад 5000.

"Це дуже низькопробна зброя, тому що снаряд – це тертя "заліза від заліза", що означає проблеми з відновленням балістики відпрацьованих стволів. Але запас стволів у них є. Вони знімають старенькі радянські стволи: Д-1, Д-44, Д-15, які на момент агресії не були їхньою штатною зброєю", – розповів Черник.

Коли у росіян буде проблема з артилерією: дивіться відео

Коли у Росії розпочнуться проблеми

На погляд експерта, справжні проблеми й артилерійський голод можуть розпочатися вже у наступному році.

Серйозні проблеми у Росії можуть бути на кінець весни – на початок літа 2023 року, але у Росії з'явився великий і серйозний союзник – Іран, який не міг самостійно побудувати настільки розгалужену воєнну індустрію: починаючи від безпілотників, закінчуючи балістичними ракетами й снарядами. Стовідсотково в іранського ВПК є "китайські вуха",

– підкреслив фахівець.

За його словами, те, що Іран відверто наважився підтримати Росію, є свідченням найголовнішого в сучасній геополітиці – "Ялтинсько-Потсдамська система зруйнована, світових правил немає".

"Тепер кожен пише світову політику, як собі розуміє. І те, що Сі Цзіньпін отримав фактично безмежну владу із часів Мао Цзедуна, є ознакою того, що Китай дозрів до того, щоб ставати світовим гегемоном. Це дуже погана новина, бо китайський імперіалізм нічим не кращий від московського", – резюмував аналітик.

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