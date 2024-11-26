Стане додатковим козирем: чим Україна може зацікавити Трампа

У США заговорили про те, що Україна має великі поклади корисним копалин і це вигідно для Америки з економічного погляду. Частина громадян негативно поставились до ідеї "платити" Сполученим Штатам за допомогу своїми природними ресурсами.

Політолог Ігор Рейтерович зауважив 24 Каналу, що мовиться не про колоніалізм чи викачування ресурсів. Було згадано лише те, що Україна справді має дуже великі запаси.

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Як можна зацікавити Трампа

Лише на підконтрольній Україні території є мінімум 7 трильйонів покладів. Найбільше їх у Дніпропетровській області, Житомирській, Київській. Майже стільки залишилося під окупацією у Донецькій та Луганській областях. Про це також не треба забувати.

Найближчим часом ми не матимемо достатньо технологічних ресурсів, щоб всі ці поклади видобути. Але інвестиції, гроші, технології є у західних країн. Видобувати це разом, створювати спільні підприємства, вкладати інвестиції – на цьому Україна зможе заробляти колосальні гроші,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Цим можна зацікавити навіть Ілона Маска. Адже основні поклади є в Китаю, який вставляє палки в колеса Маску. Україна зі своїми покладами літія може стати основним гравцем на ринку. Але для цього потрібно, щоб закінчилася війна. Відтак можна будувати спільні заводи, на яких працюватимуть українці.

Зверніть увагу! Юрист-аналітик Андрій Вігірінський назвав ідею "платити корисними копалинами" за підтримку США колоніальною рентою. На його думку, пропозиція неоднозначна, бо продаж ліцензії на надрокористування має відбуватися на конкурсній основі.

"Перевагами для інших країн у цій ситуації будуть інвестиції та отримання ресурсу, який вони зможуть використати для виготовлення високотехнологічної продукції. Тому ідея є цікавою та може зацікавити Трампа, який мислить такими бізнесовими категоріями", – сказав політолог.

Така ідея потребує правильної комунікації, бо зараз основний акцент роблять на вигоді для США. Тому українці можуть неправильно зрозуміти, що відбуватиметься. Адже ця практика не нова, а в Україні раніше працювали британські компанії, велися спільні проєкти.

"Треба чітко вказати, що все буде зроблено в інтересах України, під громадським контролем, відповідно до закону. Це для нас буде додатковим козирем на перемовинах зі Сполученими Штатами", – підсумував Ігор Рейтерович.