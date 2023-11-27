Два сценарії: політолог сказав, як може змінитись влада у Росії

Для зміни влади у Росії теоретично можливі два сценарії: революція та змова еліт. Однак на практиці вони можуть доповнювати один одного.

Найімовірніше, російські еліти вирішать повалити Владіміра Путіна, а згодом до революції долучиться і народ. Таку думку 24 Каналу озвучив російський політолог Аббас Галлямов.

Читайте також За удари по енергетиці може бути небезпечна відповідь, – Зеленський попередив Путіна

"Теоретично можливі два варіанти: революція або змова еліт. У теорії це різні варіанти, а на практиці вони часто взаємодоповнюють один одного. Іноді еліти починають перші, а тоді народ приєднується. Іноді спочатку починається протест, який потім підтримує частина еліт", – сказав він.

Конфлікт серед оточення Путіна

Аббас Галлямов зазначив, що, найімовірніше, це буде конфлікт щодо того, яким шляхом йти, щоб втримати владу. Адже вже зараз виникають суперечності між двома таборами, які наближені до Путіна.

Перший табір – це прибічники ескалації війни проти України на чолі з секретарем радбезу Росії Ніколаєм Патрушевим та главою "Роснафти" Ігорем Сєчіним. Вони виступають за введення воєнного стану, масштабну мобілізацію та скасування президентських виборів.

Інша група – це противники ескалації на чолі з ексглавою банку "Росія" Юрієм Ковальчуком. Вони не проти війни, але виступають проти мілітаризації економіки та проведення жорстких репресій. Ці особи розуміють, що у випадку жорстких репресій вони опиняться у тюрмі.

Потрібно розуміти, що прибічників миру серед російських еліт нема. Таємно, можливо, є, але на практиці ніхто з Путіним не сперечається. Якщо Путін почав війну, то все нібито правильно. Загалом ці групи все схвалюють, але що робити далі – їхні шляхи розходяться,

– пояснив політолог.

На думку Галлямова, один табір вирішить, що Путін вже достатньо від них залежить, однак не намагатиметься його скинути. Вони спробують арештувати когось із протилежної групи. Ті не погодяться, а згодом до повстання може долучитись і народ.

Галлямов про зміну влади у Росії: дивіться відео

Владімір Путін: останні новини